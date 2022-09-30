Кінець російського «Миру» – не за горами

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Національну платіжну систему «Мир» рф почала активно розвивати після анексії Криму. Після початку масштабної агресії проти України «Мир» фактично врятував російську фінансову систему після виходу з країни Visa та MasterCard.

Зараз майже всі карти у рф – це «Мир», навіть якщо на самій картці написано щось інше.

Ця фінансова система була недосконалою, але все ж дозволяла росіянам ще якось стверджувати, що «ми новий світ [фінансовий] побудуємо». Але тепер карти «Мир» перестали приймати майже у всіх країнах.

Від роботи з російським «Миром» 28 вересня відмовилися приватні та державні банки Туреччини, а США готують санкції проти платіжної системи та відключення нових російських банків від SWIFT.

Це – дуже відчутні удари по рф, яка на тлі санкцій заявила про «фінансовий суверенітет» і навіть оголосила токсичними валютами євро, долар та фунт стерлінгів.

Джерело: https://t.me/spravdi/18095

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