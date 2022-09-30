Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:20
Просмотров: 34

Кінець російського «Миру» – не за горами

Кінець російського «Миру» – не за горами

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Національну платіжну систему «Мир» рф почала активно розвивати після анексії Криму. Після початку масштабної агресії проти України «Мир» фактично врятував російську фінансову систему після виходу з країни Visa та MasterCard.

Зараз майже всі карти у рф – це «Мир», навіть якщо на самій картці написано щось інше.

Ця фінансова система була недосконалою, але все ж дозволяла росіянам ще якось стверджувати, що «ми новий світ [фінансовий] побудуємо». Але тепер карти «Мир» перестали приймати майже у всіх країнах.

Від роботи з російським «Миром» 28 вересня відмовилися приватні та державні банки Туреччини, а США готують санкції проти платіжної системи та відключення нових російських банків від SWIFT.

Це – дуже відчутні удари по рф, яка на тлі санкцій заявила про «фінансовий суверенітет» і навіть оголосила токсичними валютами євро, долар та фунт стерлінгів.

Джерело: https://t.me/spravdi/18095

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Беларуси планируют разместить 20 тысяч мобилизованных из РФ - ГУР
Сегодня 07:29    12
Терористичний обстріл Миколаєва та Дніпра. Що відомо станом на ранок?
Сегодня 07:24    36
10 хороших новин 29 вересня
Сегодня 07:15    40
Оперативна інформація станом на 06.00 30.09.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:09    45
На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей мобілізоване майже все чоловіче населення
Сегодня 07:02    55
СБУ викрила агентурну мережу рф, яка готувала провокації в Одесі до дня народження путіна
Сегодня 06:53    73
росія претендує на три Швейцарії
Сегодня 06:44    79
Лишь США могут вовремя схватить мировую историю за бороду
Сегодня 06:35    90
Мобілізація в Криму - новітній геноцид кримських татар
Сегодня 06:26    66
росія створила клони західних ЗМІ
Сегодня 06:18    103
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 