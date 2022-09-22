Кінець вже близько: російський АвтоВАЗ повідомив про мільярдні борги

На АвтоВАЗі повідомили про борг підприємства у розмірі 107 млрд руб, це майже 2 млрд доларів за актуальним курсом.

Про таку заборгованість повідомило керівництво підприємства.

Як зазначається, обсяги виробництва, за яких АвтоВАЗ може вийти на беззбитковість — це 300–400 тисяч автомобілів на рік.

«Точка беззбитковості – це випуск 300–400 тис. автомобілів на рік, але для реалізації цих обсягів потрібна серйозна програма підтримки попиту — пільгове автокредитування», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що в 2018 році АвтоВАЗ став прибутковим — вперше за десять років. У 2019 році компанія заробила €72 млн прибутку, у пандемійному 2020 році АвтоВАЗ отримав збиток €196 млн, а за підсумками 2021 року отримав €166 млн чистого прибутку.

У 2022 році підприємство опинилося в кризі: через економічні санкції у зв’язку з вторгненням росії в Україну та перебої з поставками автокомпонентів підприємство було змушене кілька місяців провести у простої.

Джерело: mmr.net.ua

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