Коболев предупредил, что "Газпром" может отказаться подписывать транзитный контракт

После 1 января 2020 года российский "Газпром" по политическим мотивам может не подписать с Украиной контракт на транзит газа.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает пресс-служба НАК.

Как сообщил Коболев, Украина будет готова к тому, что контракта не будет до 1 января.

"Мы не знаем, сколько времени "Газпром" будет готов терять долю европейского рынка и подвергаться штрафам от своих клиентов в Западной Европе. Последний раз, когда "Газпром" делал такое упражнение - зимой 2014-2015 годов, - потерял более 5 млрд долларов, по подсчетам российских аналитиков", - сообщил он.

Он напомнил, что "решение о заключении или не заключении сделки там принимает лицо в Кремле, и на ущерб он готов пойти, вопрос к нему".

По его словам, "Нафтогаз" будет обеспечивать украинских потребителей из ресурсов в хранилищах.

"И будем продолжать взыскания почти 3 млрд долларов за истекшим арбитражем и биться еще за 12 млрд долларов в текущем арбитраже. Как показывает практика, это очень действенный инструмент обеспечения интересов Украины. То есть все понимают, что с большой вероятностью Газпром по политическим мотивам может не подписать контракт и попробовать шантажировать как нас так и европейских потребителей. Но большие запасы в украинских и европейских подземках максимально препятствуют реализации такого сценария", - добавил он.

Напомним, сумма долга российского "Газпрома" перед НАК "Нафтогаз Украины" по решению Стокгольмского арбитражного суда увеличилась до 3 млрд долларов.

Источник: prm.ua

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