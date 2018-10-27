Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:44
Просмотров: 37

Коболєв про борги "Газпрому": "накапало" понад $100 млн відсотків

Коболєв про борги Газпрому: накапало понад $100 млн відсотків

Російському газовому монополісту не вдасться розтягувати виплати за боргом роками

Перші кошти, які Україна отримає від продажу активів "Газпрому" в рахунок оплати боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу, можуть надійти на рахунок НАК "Нафтогазу" вже наступного року. Про таке заявив голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає видання "Лівий берег".

"Вони нам винні приблизно 2,7 млрд доларів, "накапало" більш як 100 млн доларів відсотків. Поки ми наклали арешт на активи "Газпрому", знерухомили. Наприклад, частку "Газпрому" в "Блакитному потоці", а вона коштує дуже дорого. Оцінювати частку "Газпрому" в другому "Блакитному потоці" я взагалі не беруся", – зазначив Коболєв.

Крім того, він розповів: "Ми також зняли аргумент "Газпрому" в Шведському суді з приводу лінгвістичної експертизи, а це був їхній єдиний аргумент по апеляції. Ми розбили його, тобто апеляція тепер для нас має формальний характер".

Таким чином, каже голова "Нафтогазу", російському газовому монополісту не вдасться розтягувати виплати за боргом роками. У певний момент "Нафтогаз" отримає активи "Газпрому" під реалізацію, а після їхнього продажу отримає кошти в рахунок боргу російської компанії.

"Думаю, абсолютно адекватно очікувати цього в наступному році. Проблема з "Газпромом" політична", – зазначив Коболєв.

Як відомо, згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року, "Газпром" винен "Нафтогазу" 2,56 млрд доларів збитків за невиконання зобов'язань за транзитним контрактом, на які нараховується пеня за кожний день невиконання арбітражного рішення. На сьогодні розмір нарахованої пені перевищив позначку в 100 мільйонів доларів.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Бізнес з Росією та офшори: чеські ЗМІ розповіли про діяльність чоловіка Тимошенко
Сегодня 10:58    92
Миколаївський "НАРП" посилює міць повітряних сил України: надзвукові розвідники та військово-транспортні літаки
Сегодня 10:37    56
Тимошенко, Азаров, Яценюк, Гройсман - хто більше набрав боргів
Сегодня 09:12    206
В Україні зробили обов’язковим проектування «острівців безпеки» на дорогах
Сегодня 07:56    73
Україна та Білорусь підписали низку двосторонніх документів
Сегодня 07:26    93
12 великих американських компаній їдуть в Україну шукати об’єкти для інвестицій та вивчити можливості великої приватизації
Сегодня 06:57    122
Україна на вірному шляху до податкової цифровізації
26.10.2018 09:53    129
Швеция делится опытом экологичного производства тепла и электроэнергии из мусора
26.10.2018 09:11    110
Урядом прийнято постанову для забезпечення реалізації механізму «Єдиного вікна» на митниці
26.10.2018 08:15    87
Україна реанімує будівництво каналу Дунай-Чорне море
26.10.2018 07:34    251
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 