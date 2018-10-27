Коболєв про борги "Газпрому": "накапало" понад $100 млн відсотків

Російському газовому монополісту не вдасться розтягувати виплати за боргом роками

Перші кошти, які Україна отримає від продажу активів "Газпрому" в рахунок оплати боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу, можуть надійти на рахунок НАК "Нафтогазу" вже наступного року. Про таке заявив голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає видання "Лівий берег".

"Вони нам винні приблизно 2,7 млрд доларів, "накапало" більш як 100 млн доларів відсотків. Поки ми наклали арешт на активи "Газпрому", знерухомили. Наприклад, частку "Газпрому" в "Блакитному потоці", а вона коштує дуже дорого. Оцінювати частку "Газпрому" в другому "Блакитному потоці" я взагалі не беруся", – зазначив Коболєв.

Крім того, він розповів: "Ми також зняли аргумент "Газпрому" в Шведському суді з приводу лінгвістичної експертизи, а це був їхній єдиний аргумент по апеляції. Ми розбили його, тобто апеляція тепер для нас має формальний характер".

Таким чином, каже голова "Нафтогазу", російському газовому монополісту не вдасться розтягувати виплати за боргом роками. У певний момент "Нафтогаз" отримає активи "Газпрому" під реалізацію, а після їхнього продажу отримає кошти в рахунок боргу російської компанії.

"Думаю, абсолютно адекватно очікувати цього в наступному році. Проблема з "Газпромом" політична", – зазначив Коболєв.

Як відомо, згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року, "Газпром" винен "Нафтогазу" 2,56 млрд доларів збитків за невиконання зобов'язань за транзитним контрактом, на які нараховується пеня за кожний день невиконання арбітражного рішення. На сьогодні розмір нарахованої пені перевищив позначку в 100 мільйонів доларів.

Источник: 5.ua

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