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Коdak будет выпускать криптовалюту для фотографов

Компания Kodak запустит свою собственную криптовалюту и проведет ICO в конце января.

Коdak будет выпускать криптовалюту для фотографов

С помощью криптовалюты будет поддерживаться "зашифрованный цифровой регистр прав собственности для фотографов". Идея состоит в том, чтобы фотографы могли использовать блокчейн Kodak для регистрации работ, причем "KODAKCoin" функционирует как средство обмена на платформе. По словам компании, пользователи могут получать оплату в криптовалюте, а также оплачивать использование авторских материалов.

Компания, наиболее известна своей фото продукцией, хотя банкротство и последующее восстановление в 2013 году привели к тому, что фирма активно сфокусировалась на услугах печати и цифровой печати.

Генеральный директор Kodak Джефф Кларк заявил:

"Для многих в техно мире "блокчейн" и "криптовалюта" - это просто модные слова, но для фотографов, которые долгое время пытались наладить контроль за использованием своих работ, эти слова являются ключом к решению этой, как казалось раньше, неразрешимой проблемы. Kodak всегда стремился демократизировать фотоиндустрию и создать честные и прозрачные условия лицензирования. Эти технологии предоставляют инновационный и простой способ сделать именно это".

Пока неясно, какую именно сумму Kodak намерен собрать с помощью ICO, но компания заявила, что продажа токенов, назначенная на 31 января, будет открыта для аккредитованных инвесторов из разных стран, включая США и Канаду.

Само только объявление о выпуске криптовалюты и готовящемся ICO уже принесло определенные плоды Kodak. Акции Kodak выросли примерно на 37%, поднявшись с 3,10 доллара до 5,50 долларов США.

Источник: Kodak

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