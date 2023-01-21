Когда стоит заказывать попутные грузовые перевозки?

Сэкономил — значит заработал. Фраза известна многим обычным людям и, конечно же, предпринимателям. Как же экономить разумно и правильно, если речь идёт про грузовые перевозки?

Всегда есть интересные сопутствующие транспортные услуги, которые готов оказать оператор логистической компании. Например, такая услуга как попутный груз Харьков https://uts.ua/uslugi/poputnyj-gruz-kharkov/ — это возможность сэкономить на логистике от 20 до 80% от цены, которая указана на перевозку в заданном направлении в прайсе компании. Этой возможностью нужно пользоваться, чтобы:

не переплачивать;

не подвергать риску бюджет своего кошелька или своей компании;

быстро отправить товар в нужном направлении.

Когда это выгодно?

Существует несколько моментов, когда «попутка» становится оптимальным решением для экономии. Воспользоваться возможность такой перевозки сегодня предлагает транспортная компания «UTS» для любой категории клиентов. Итак, вам обязательно нужно заказать такой сервис, когда вы вынуждены осуществлять регулярные отправления коммерческого товара небольшими партиями.

Заказывать отдельную большую машину в этой ситуации нет смысла. Ждать сборные перевозки иногда нет времени, так как товар нужно отправить как можно быстрее. Поэтому «попутка» становится идеальным решением. Во-первых, сервис обойдется гораздо дешевле от стандартного прайса на такую услугу перевозки. Во-вторых, отправление будет перевезено в ближайшее время, без задержек, опозданий и нервотрёпки.

Преимуществам попутки

Главные плюсы сервиса попутных перевозок:

экономия;

возможность отслеживания машины на маршруте;

перевозки в любом направлении по стране и межгороду.

Клиентам логистического оператора опытные менеджеры обязательно помогут: организовать погрузку-разгрузку, собрать минимальный пакет документов. Единственное, что таким способом нельзя выполнять сложные грузовые перевозки, например, когда нужно перевезти ядохимикаты или негабаритные отправления. Такая логистика подразумевает сбор необходимых документов, разрешающих перевозку, подготовку спецтранспорта, сопровождение, охрану грузов в пути.

Заказывая попутную грузоперевозку, клиент тотально экономит, бережёт бюджет своей компании, получает грузовую перевозку с гарантией качества. Обратите внимание, что такую услугу можно застраховать, что обеспечит полную материальную безопасность грузовой перевозки в попутном направлении.