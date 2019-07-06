Кого скидками на нефть Саудовская Авария обирает в Европе

Саудовская Аравия объявила о небывалых скидках на свою нефть, отбивая тем самым часть клиентов у РФ.

Как известно, на этой неделе соглашение ОПЕК на ограничение добычи нефти было продлено до апреля 2020 года. Таким образом, попытки Саудовской Аравии и Ко предельно стабилизировать рынок нефти, при тотальной и неконтролируемой экспансии США ещё на год сделают членов картеля заложниками ситуации. Между тем, сама Саудовская Аравия сразу после заключения соглашения провела очень интересный финт.

Так, не успел завершиться очередной саммит ОПЕК, как Саудовская Аравия объявила о скидках на нефть для покупателей в Европе и Азии!

В частности, в Европу нефть пойдет со скидкой $1,5 - $2,4 с барреля, в зависимости от сорта, а в Азию с максимальной скидкой на сорт Arab Extra Light - на 55 центов и минимальной на Medium - 20 центов.

При этом стоит отметить, что при сохранении курса на ограничение добычи, экспорт саудовской нефти растет и только за июнь он прибавил 135 тысяч баррелей в сутки.

Разумеется, в контексте эмбарго на экспорт нефти из Ирана, можно подумать, что идет попросту компенсация рынка, но в действительности, нехватку иранской нефти уже давно компенсировали ростом экспорта из США, Ирака и ОАЭ. И сейчас, даже без Ирана, на рынок сливается больше “черного золота” чем при нем.

И вот теперь самое интересное. Глядя на скидки от Саудовской Аравии, в глаза бросается то, насколько они соблазнительны, в первую очередь, для европейского покупателя. И не трудно догадаться, у кого саудиты будут отбирать “хлеб” предлагая более выгодные цены на более качественную (без хлорки), нефть.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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