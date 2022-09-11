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Кожну другу російську компанію «відсунули» від світового ринку

Кожну другу російську компанію «відсунули» від світового ринку

Близько половини російських компаній-експортерів зазнають складнощів із збутом продукції за кордон через санкції Заходу та обмеження на міжнародні розрахунки. 10% експортерів були змушені повністю припинити постачання на зовнішній ринок, а ще 35% зіткнулися з частковою зупинкою експорту, показало оперативне опитування підприємств, проведене російським Центробанком, повідомляє Finanz.

Загалом ті чи інші проблеми з експортними поставками зазнали майже 60% компаній-експортерів, зазначає регулятор в огляді. При цьому лише чверть тих, хто потрапив під санкційний «бойкот», змогли знайти нових покупців.

Найбільш жалюгідну ситуацію ЦБ рф зафіксував у деревообробній промисловості, яка з початку літа перебуває під ембарго Євросоюзу. 52% компаній були змушені або повністю або частково зупинити експорт, оскільки зіткнулися з відмовами контрагентів і не змогли знайти альтернативних клієнтів.

У близькому до катастрофічного стану виявилися металурги: 29% компаній не змогли знайти клієнтів замість «відмовників», а ще 12% були змушені повністю згорнути постачання. Майже стільки ж — 13% компаній, зупинили експорт у машинобудуванні, ще 19% втратили частину покупців.

Не знайшли покупців або повністю зупинили експорт 30% хімічних заводів, 18% сільгосппідприємств, стільки ж виробників продуктів харчування.

Джерело: sprotyv.info

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