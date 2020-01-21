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Коли у Харкові відкриють ТРЦ Нікольський?
У 2020-21 роках в Україні заявили до відкриття рекордні 700 000 кв. метрів великих торговельних об’єктів. У цьому році планують відкрити ряд нових торгово-розважальних центрів, серед яких як великі столичні ТРЦ, так і низка центрів у Харкові, Одесі, Дніпрі, Вінниці, Ужгороді та Житомирі.
У Харкові за адресою Пушкінська, 1 відкриється ТРЦ Нікольський.
Він стане найбільшим регіональним об’єктом, заявленим до введення в експлуатацію у 2020-му році.
Ключовими операторами ТРЦ стануть супермаркет Сільпо, магазин з продажу побутової техніки Comfy, мережа кінотеатрів Multiplex та ресторан McDonald’s.
По материалам: uprom.info
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