Коли у Харкові відкриють ТРЦ Нікольський?

У 2020-21 роках в Україні заявили до відкриття рекордні 700 000 кв. метрів великих торговельних об’єктів. У цьому році планують відкрити ряд нових торгово-розважальних центрів, серед яких як великі столичні ТРЦ, так і низка центрів у Харкові, Одесі, Дніпрі, Вінниці, Ужгороді та Житомирі.

У Харкові за адресою Пушкінська, 1 відкриється ТРЦ Нікольський.

Він стане найбільшим регіональним об’єктом, заявленим до введення в експлуатацію у 2020-му році.

Ключовими операторами ТРЦ стануть супермаркет Сільпо, магазин з продажу побутової техніки Comfy, мережа кінотеатрів Multiplex та ресторан McDonald’s.

По материалам: uprom.info

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