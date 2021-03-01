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Количество энергии для добычи биткоина превысило потребление электричества нескольких стран

Количество энергии для добычи биткоина превысило потребление электричества нескольких стран

Ученые из США представили исследование, в котором говорится о многократном росте энергии для майнинга криптовалюты. Этот объем уже превышает годовое энергопотребление нескольких стран.

Исследователи объяснили, что майнинг биткоинов представляет угрозу на пути к «нулевому уровню выбросов». По их мнению, государства должны регулировать добычу, чтобы уменьшить свой «углеродный след».

Ученые отметили, что ранее криптовалюту можно было майнить даже на недорогом компьютере. Однако чем больше добывается криптовалюта, тем сложнее становятся алгоритмы, которые нужно решить устройствам. Это значит, что для майнинга нужны большие мощности.

«Количество электричества, которое сейчас используется для добычи биткоинов, уже больше, чем объем, который используют целые страны — например, Ирландия. Мы говорим о нескольких тераваттах, десятках тераватт в год, которые используются только для добычи биткоина», — отметил Бенджамин Джонс, профессор экономики Университета Нью-Мексико.

Экоактивисты уже указывали на то, что между майнингом криптовалюты и влиянием на окружающую среду нужно найти компромисс. При этом создатели криптовалюты Etherium, второй по популярности криптовалюты, пообещали изменить алгоритм цифровой валюты, чтобы сделать ее более экологичной.

«Добыча криптовалюты может быть огромной тратой ресурсов, не говоря уже о загрязнении окружающей среды и выделении углекислого газа. Уже сейчас есть потребители, которым не хватает электричества, оно тратится на производство криптовалюты», — отметили в Etherium.

Источник: elektrovesti.net

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