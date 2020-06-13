Коломойському не вдалося заблокувати роботу юридичних радників та консультантів НБУ, ПриватБанку та Міністерства фінансів

Солом’янський районний суд міста Києва 9 червня залишив без розгляду позов Ігоря Коломойського до НБУ, ПриватБанку та Міністерства фінансів.

Ексакціонер ПриватБанку намагався визнати недійсними та розірвати укладені договори з компаніями Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells, "Астерс". Держава залучила ці компанії до фінансового розслідування діяльності колишніх власників ПриватБанку. Також юридичні радники супроводжують судові процеси щодо націоналізації банку в Україні та закордоном.

Отже, суд залишив без розгляду поданий у грудні 2017 року паном Коломойським позов через ненадання ним обґрунтування позовних вимог.

"Ми вітаємо рішення суду. Вважаємо неприпустимим створення перешкод для розслідування подій, що призвели до багатомільярдної нестачі капіталу ПриватБанку та додаткових витрат для держави на суму більше 155 млрд грн", – прокоментував рішення суду начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Нагадаємо, на початку 2018 року міжнародна компанія Kroll, яка проводила судовий аудит (forensic audit) ПриватБанку підтвердила, що банк був об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків щонайменше в розмірі 5.5 млрд дол. США.

Источник: bank.gov.ua

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