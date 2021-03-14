Коментар Національного банку щодо рівня інфляції в лютому 2021 року

У лютому 2021 року споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 7,5% (з 6,1% у cічні). У місячному вимірі ціни зросли на 1%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України.

Фактична споживча інфляція пришвидшилася вище за прогнозну траєкторію, опубліковану в Інфляційному звіті за січень 2021 року. Це насамперед пов’язано з суттєвішим, ніж очікувалося, подорожчанням окремих продуктів харчування та палива. Водночас зростання інфляції стримувало запровадження граничної ціни на природний газ. Фундаментальний інфляційний тиск, що виражається показником базової інфляції, був близьким до прогнозів Національного банку.

* Базова інфляція прискорилася (до 5,6% р/р з 5% р/р у січні).

Збільшилися темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари (до 7,2% р/р). Вагомим чинником прискорення цін у відповідній групі товарів стало подальше перенесення ефектів від нижчих минулорічних врожаїв в Україні та у світі. Зокрема, продовжила стрімко дорожчати соняшникова олія, а також продукти її переробки (майонези, маргарин та спреди). Подальше збільшення виробничих витрат на сировину (борошно, олію, цукор) та енергію зумовило зростання цін на хліб та вироби з борошна. Подорожчання сировини позначилося і на вартості м’ясних продуктів, вершкового масла та сирів. Також прискорилося зростання цін на рис, продукти з риби, сухофрукти та кетчупи.

Темпи подорожчання непродовольчих товарів залишилися на рівні попереднього місяця (2,6% р/р). З одного боку, сповільнилося підвищення цін на фармацевтичну продукцію, автомобілі, а також поглибилося падіння цін на товари для особистого догляду, засоби для чищення та іграшки. З іншого – прискорилося зростання вартості побутової техніки, меблів, ювелірних виробів та зменшилося падіння цін та на домашній текстиль електроніку. Зниження цін на одяг та взуття сповільнилося. Це може пояснюватися поступовим вичерпанням впливу наслідків пандемії та ефектом перенесення послаблення курсу гривні восени минулого року, що є тривалим для цієї групи товарів.

Незначно прискорилися темпи зростання вартості послуг (до 6,9% р/р). Посилення споживчого попиту та збільшення виробничих витрат, у тому числі на оплату праці, пришвидшили подорожчання послуг закладів громадського харчування, туристичних, фінансових та медичних послуг, а також оренди житла та водійських курсів. Водночас сповільнилося подорожчання кабельного телебачення та інтернету.

* Зростання цін на сирі продукти харчування прискорилося (до 9,7% р/р).

Унаслідок скорочення виробництва та збільшення вартості кормів значно подорожчало м’ясо, насамперед курятина та яловичина, а також молоко та яйця. Через високі світові ціни й гірші врожаї цукрового буряку та пшениці відчутніше подорожчали цукор і борошно. Через скорочення запасів швидше дорожчали яблука, а ціни на банани відновили зростання вслід за зростанням імпортних цін через неврожай у основних країнах-виробниках. Крім того, сповільнилося здешевлення овочів борщового набору через зменшення їх запасів. Водночас поглибилося падіння цін на огірки та помідори внаслідок збільшення пропозиції як імпортованої, так і вітчизняної тепличної продукції.

* Зростання адміністративно регульованих цін прискорилося (до 12,1% р/р).

Ціни на алкоголь продовжили зростати, зокрема через підвищення мінімальних цін на ігристі вина в січні. Попри подальше зниження тарифів газопостачальними компаніями, темпи зростання вартості природного газу збільшилися за рахунок ефекту низької бази порівняння. Подорожчання газу в попередні періоди вплинуло на вартість гарячої води та опалення.

* Зростання цін на паливо відновилося (на 4,4% р/р порівняно з падінням на 4,7% р/р у січні) через підвищення світових цін на нафту та збереження високого попиту з боку населення.

Упродовж наступних місяців інфляційний тиск залишатиметься значним. Це зумовлюватиметься ефектами від нижчих минулорічних врожаїв, подорожчанням енергоресурсів, а також зростанням споживчого попиту в умовах відновлення економіки.

Інфляція почне сповільнюватися у другому півріччі 2021 року завдяки надходженню нового врожаю та вичерпанню ефекту низької бази порівняння. Ці фактори із впливом від підвищення облікової ставки Національним банком України поступово розвернуть інфляційну динаміку. Поточний прогноз Національного банку передбачає повернення інфляції в цільовий діапазон 5% ± 1 в. п. у першому півріччі 2022 року.

Оновлений макроекономічний прогноз, зокрема прогноз інфляції на 2021–2023 роки, буде оприлюднено 15 квітня 2021 року під час пресбрифінгу щодо рішення Правління Національного банку. Детальніший прогноз буде опубліковано в Інфляційному звіті 22 квітня 2021 року.

Источник: bank.gov.ua

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