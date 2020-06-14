Коментар Національного банку щодо рівня інфляції у травні 2020 року

У травні 2020 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 1,7% (з 2,1% у квітні). У місячному вимірі ціни зросли на 0,3%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України.

Споживча інфляція очікувано залишалася нижче цільового діапазону 5% ± 1 в.п., а також була меншою порівняно з траєкторією прогнозу, опублікованого в Інфляційному звіті за квітень 2020 року.

Інфляційний тиск залишався слабким насамперед через відчутне падіння споживчого попиту на товари не першої необхідності. Також інфляцію стримувало здешевлення енергоносіїв, збереження сприятливої ситуації на валютному ринку, збільшення пропозиції овочів та “замороження” цін на значну кількість послуг.

● Базова інфляція практично не змінилася порівняно з квітнем – становила 3,0% р/р.

Падіння цін на непродовольчі товари залишилося на рівні попереднього місяця (1.4% р/р). Слабкий споживчий попит та сприятлива ситуація на валютному ринку зумовили подальше здешевлення побутової техніки та електроніки. Також нижчими ніж торік залишалися ціни на автомобілі, одяг та взуття. Після вичерпання ажіотажного попиту під час карантину зупинилося зростання цін на фармацевтичні товари, а подорожчання товарів особистого догляду сповільнилося.

Темпи зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки також практично не змінилися (3,8% р/р). Послаблення карантинних обмежень та слабкий попит зумовили сповільнення подорожчання м'ясних та більшої частини молочних продуктів, а також виробів з борошна. Також сповільнилося зростання цін на шоколад, консервовані овочі, безалкогольні напої, а оливкова та соняшникова олія залишалися дешевшими, ніж торік.

Темпи зростання вартості послуг продовжували знижуватися (до 8,4% р/р). Під впливом слабкого попиту сповільнювалося подорожчання оренди житла, хімічного чищення, страхування, послуг ресторанів та інших закладів громадського харчування. Натомість прискорилося зростання цін на послуги перукарень та салонів краси. Ціни на послуги тих секторів, які все ще не відновили діяльність у травні через карантин (закладів відпочинку, спорту, освіти) залишилися на рівні березня.

● Прискорилося зростання цін на сирі продукти харчування (до 1,5% р/р). Вищими темпами дорожчали молоко, а також фрукти, зокрема яблука через скорочення їх пропозиції та полуниця під впливом менш сприятливих за торішні погодних умов. Унаслідок скорочення виробництва підвищилися ціни на яйця. Водночас вичерпання ажіотажного попиту зумовило значне сповільнення зростання вартості лимонів та часнику. Послаблення проблем з логістикою після пом’якшення карантину призвело до зниження цін на м’ясо. Також значно дешевшими ніж торік залишалася більшість овочів.

● Темпи зростання адміністративно регульованих цін знизилися (до 3,5% р/р). Цьому сприяло насамперед зниження вартості природного газу для населення через урахування в тарифах нижчих цін на газ як на світовому, так і внутрішньому ринках. Крім цього, помірніше зростали ціни на алкогольні напої.

● Ціни на паливо продовжували падіння (до 28,2% р/р), відображаючи суттєве зниження світових цін на нафту упродовж останніх місяців.

Інфляційний тиск залишається слабким, зокрема через пригнічений попит і низькі ціни на енергоресурси. Як наслідок, споживча інфляція тримається нижче цільового діапазону 5% ± 1 в.п. Водночас через карантин усе ще відсутня пропозиція окремих видів товарів та послуг, тому існує ймовірність, що після пом'якшення карантинних обмежень відбудеться корекція цін на такі товари та послуги. Також є ризик зростання цін на сирі продукти через несприятливі погодні умови в травні та скорочення виробництва продукції тваринництва.

Истчоникя: bank.gov.ua

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