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Компанії Logitech і Nokia йдуть з ринку рф

Компанії Logitech і Nokia йдуть з ринку рф

Всесвітньо відома компанія Logitech, яка займається виробництвом клавіатур, компʼютерних мишок та веб-камер, вирішила піти з ринку рф. Про це інформує CNews з посиланням на власні джерела.

Згідно з отриманою інформацію, останній робочий день представництва Logitech на рф запланований на 31 серпня.

Поки компанія не коментує інформацію про свій вихід з ринку рф. Logitech у квітні припинила постачання своєї продукції до росії. Відбулося це через повномасштабний напад рф на Україну.

Варто зазначити, що компанія Logitech виробляє не лише клавіатури, миші, колонки, геймпади, джойстики та інше обладнання для геймерів, а й необхідні для відеоконференцзвʼязку девайси, зокрема, гарнітури та камери.

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Фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia до кінця 2022 року має намір згорнути свій бізнес в Російській Федерації.

Компанії Logitech і Nokia йдуть з ринку рф

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, в компанії заявили, що повністю йдуть з Росії.

"До кінця року переважна більшість наших співробітників в Росії піде з Nokia, і ми звільнимо всі наші офіси. Ми збережемо офіційну присутність в країні до тих пір, поки не буде завершено юридичне закриття", - заявив представник Nokia.

Зазначимо, все більше і більше західних компаній закривають свій російський бізнес після того, як 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення в Україну.

Джерело: thepage.ua, rbc.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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