Компанія Ericsson до кінця року піде з Росії

Шведський виробник телекомунікаційного обладнання Ericsson закриє до кінця року представництво в Росії і скоротить всіх співробітників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ.

Ericsson може виділити сервіс підтримки в самостійну юрособу, засновниками якої стане менеджмент. Частина співробітників підтримки Ericsson може перейти в нову компанію.

У операторів мобільного зв'язку можуть початися проблеми через відсутність компонентів для базових станцій. Найбільшими замовниками Ericsson в останні роки були російські оператори МТС і Tele2.

Ericsson разом з фінською Nokia були найбільшими постачальниками обладнання для мобільних мереж в Росії. Частка фінської компанії становила 30-40%, частка Ericsson — близько 20%. Представництво шведської компанії на території Росії вперше було відкрито 140 років тому.

Джерело: rbc.ua

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