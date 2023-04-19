Компанія Google закликала користувачів терміново оновити браузер Chrome і назвала причину

Фахівці Google випустили термінове оновлення для браузера Chrome, що усуває критичну вразливість. Про це повідомляє портал Bleeping Computer.

Наголошується, що баг CVE-2023-2033 дозволяє зловмисникам отримати повний контроль над комп’ютерами жертв, тому користувачів закликали негайно оновити Chrome.

Уразливість CVE-2023-2033 дозволяє хакерам виконувати довільний код на комп’ютерах користувачів. В результаті можна отримати повний контроль над пристроями, включаючи доступ до особистих даних, паролів та фінансової інформації.

Експерти з безпеки вважають цю вразливість однією з найнебезпечніших, виявлених останнім часом, оскільки браузер Chrome є одним із найпопулярніших серед користувачів інтернету. За даними StatCounter, станом на квітень 2023 року частка ринку Chrome становить понад 65%.

Користувачам рекомендується негайно оновити свої браузери до останньої версії (112.0.5615.121), щоб захистити себе від можливих атак. Представники техногіганта визнали, що експлойт для CVE-2023-2033 «існує у дикій природі кіберпростору».

Проте фахівці вирішили не ділитися додатковими технічними особливостями або індикаторами компрометації (IoC), щоб запобігти подальшому використанню зловмисниками.

Джерело: vsviti.com.ua

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