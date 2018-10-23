Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:57
Просмотров: 76

Компания российского олигарха не может достроить ТЭС во Вьетнаме из-за санкций

Компания российского олигарха не может достроить ТЭС во Вьетнаме из-за санкций

Компания «Силовые машины» миллиардера Алексея Мордашова испытывает трудности с достройкой ТЭС "Лонг Фу-1" во Вьетнаме, сообщает «Грани.ру».

В январе «Силовые машины» попали в черный список Минфина США - американцам запрещено заключать с компанией сделки. Как указывают в «Силовых машинах», из-за этого проект строительства ТЭС покинули более 15 крупных контрагентов, включая американскую General Electric - это может увеличить стоимость контрактов и сдвинуть сроки строительства.

«Силовые машины» по контракту стоимостью в 930,6 миллиона долларов должны создать проект электростанции на два энергоблока по 600 мегаватт, поставить основное оборудование и организовать финансирование. Общестроительными работами занимается вьетнамская фирма PTSC, она должна получить еще 204 миллиона долларов. Заказчик работ - вьетнамская госкомпания PetroVietnam (PVN). Ввод первого блока ТЭС в эксплуатацию намечен на конец октября, второго - на конец февраля следующего года.

По оценке компании Мордашова, из-за санкций задержка по вводу в строй первого блока может составить 18 месяцев, второго - 15 месяцев. Максимальная сумма штрафов, грозящих «Силовым машинам», составляет до 10 процентов стоимости контракта - за каждый день просрочки компания должна платить по 200 тысяч долларов за один энергоблок. Российская компания уже заплатила подрядчикам 505 миллионов долларов, получив от заказчика лишь 253 миллиона.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Санкции в действии: российский бизнес готовится жить без доллара – иноСМИ
22.10.2018 09:15    235
Эксперт «Вести ФМ» обвинил в трагедии в Керчи игру «Дока 2»
22.10.2018 08:17    200
21 октября 1999 года по приказу Путина был нанесен ракетный удар по рынку в Джохаре
22.10.2018 07:19    225
Кремль грозит ответными мерами на выход США из договора РСМД
22.10.2018 06:39    158
20 яхт путинских воров миллиардеров превосходят по стоимости военно-морской флот России
20.10.2018 12:00    262
САНКЦИИ. Курт Волкер: Мы будет давить на Россию, вводя новые санкций каждые 2 месяца
20.10.2018 11:10    144
Новосибирская пенсионерка подарила министру верёвку и мыло за прибавку к пенсии
20.10.2018 10:43    209
Росія не піде у наступ на Донбасі, бо не хоче зростання популярності Порошенка перед виборами - спецпредставник США Волкер
20.10.2018 06:44    180
ФСБ потребовала контроля над интернетом в России: "Без этого противостоять современным террористическим угрозам невозможно"
19.10.2018 09:57    120
Россия не позволит Украине провести совместные учения с НАТО в Азовском море, - Лавров
19.10.2018 09:15    236
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 