Компания российского олигарха не может достроить ТЭС во Вьетнаме из-за санкций

Компания «Силовые машины» миллиардера Алексея Мордашова испытывает трудности с достройкой ТЭС "Лонг Фу-1" во Вьетнаме, сообщает «Грани.ру».

В январе «Силовые машины» попали в черный список Минфина США - американцам запрещено заключать с компанией сделки. Как указывают в «Силовых машинах», из-за этого проект строительства ТЭС покинули более 15 крупных контрагентов, включая американскую General Electric - это может увеличить стоимость контрактов и сдвинуть сроки строительства.

«Силовые машины» по контракту стоимостью в 930,6 миллиона долларов должны создать проект электростанции на два энергоблока по 600 мегаватт, поставить основное оборудование и организовать финансирование. Общестроительными работами занимается вьетнамская фирма PTSC, она должна получить еще 204 миллиона долларов. Заказчик работ - вьетнамская госкомпания PetroVietnam (PVN). Ввод первого блока ТЭС в эксплуатацию намечен на конец октября, второго - на конец февраля следующего года.

По оценке компании Мордашова, из-за санкций задержка по вводу в строй первого блока может составить 18 месяцев, второго - 15 месяцев. Максимальная сумма штрафов, грозящих «Силовым машинам», составляет до 10 процентов стоимости контракта - за каждый день просрочки компания должна платить по 200 тысяч долларов за один энергоблок. Российская компания уже заплатила подрядчикам 505 миллионов долларов, получив от заказчика лишь 253 миллиона.

Источник: sprotyv.info

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