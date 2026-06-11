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Компанію Маска можуть оцінити у $1,75 трлн: ШІ-бум захопив світові ринки

Компанію Маска можуть оцінити у $1,75 трлн: ШІ-бум захопив світові ринки

Фондові ринки США демонструють помірне відновлення, головним драйвером якого залишаються технологічні гіганти, що очолюють бум штучного інтелекту. Водночас ширший ринок залишається під тиском: напередодні близько 60% компаній з індексу S&P 500 завершили торги в мінусі. Поки інвестори готуються до безпрецедентної хвилі нових IPO, ключові фінансові інституції оцінюють інфляційні ризики ШІ.

Про це пише видання Reuters.

Рекордні IPO: ринок готується до масштабних розміщень

Одним із головних ньюсмейкерів на ринку є компанія SpaceX Ілона Маска, яка планує вийти на біржу вже наприкінці цього тижня — 12 червня.

Деталі майбутнього розміщення SpaceX:

● компанія планує залучити $75 млрд;

● цільова оцінка становить $1,75 трлн (це виведе її в топ-10 найдорожчих публічних компаній США);

● у вільний обіг на старті потрапить лише 7% акцій;

● попит уже перевищує пропозицію вдвічі, при цьому до $22,5 млрд (30%) зарезервовано для роздрібних інвесторів.

Водночас рейтингове агентство S&P Global відмовило SpaceX у швидкому включенні до індексу S&P 500, посилаючись на вимогу щодо обов'язкової прибутковості. Натомість провайдер індексів MSCI підтвердив, що застосує наявні правила для раннього включення великих IPO, що відкриває шлях для компанії.

Окрім SpaceX, ринок очікує й на інші гучні дебюти. Компанія OpenAI у понеділок повідомила про конфіденційне подання заявки на IPO. Вихід на біржу компанії Anthropic також очікується вже цього літа.

Вплив чипів на експорт Китаю та політику банків

Бум ШІ безпосередньо впливає на глобальну макроекономіку. За даними травневої статистики, яку подає Reuters, експорт Китаю підскочив майже на 20% у річному вимірі, значно перевершивши очікування. Головна причина — величезний попит на мікросхеми пам'яті та технічне обладнання, а також стрімке зростання цін на ці компоненти. (Як окремий приклад реакції ринку: акції виробника чипів Marvell Technology злетіли на 9% після включення до індексу S&P 500.)

Проте цей бум має і зворотний бік — потенційні інфляційні наслідки, які ускладнюють роботу центральних банків. Очікується, що Європейський центральний банк підвищить відсоткову ставку вже цього тижня, а Банк Японії може зробити аналогічний крок до кінця місяця. Федеральна резервна система США також уважно стежить за ситуацією перед публікацією індексу споживчих цін.

Джерело: thepage.ua

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