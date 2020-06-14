Комунальне підприємство Харкова відшкодувало 71 млн гривень завданої державі шкоди від ухилення від сплати ЄСВ

Слідчими ГУ ДФС у Харківській області під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом умисного ухилення від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування службовими особами одного з комунальних підприємств м. Харків, що реалізує діяльність з постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

Встановлено, що службові особи зазначеного підприємства з жовтня 2019 року по квітень 2020 року, не сплатили ЄСВ при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам, у результаті чого були спричинені збитки державі в особливо великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, завдяки вжитим працівниками податкової міліції заходам, внески та завдана державі шкода відшкодовані в повному обсязі в сумі понад 71 млн гривень.

В червні 2020 року до суду направлено обвинувальний акт по кримінальному провадженню за підозрою головного бухгалтера зазначеного підприємства за ч. 3 ст. 212-1 КК України.

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