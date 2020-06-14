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Комунальне підприємство Харкова відшкодувало 71 млн гривень завданої державі шкоди від ухилення від сплати ЄСВ

Комунальне підприємство Харкова відшкодувало 71 млн гривень завданої державі шкоди від ухилення від сплати ЄСВ

Слідчими ГУ ДФС у Харківській області під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом умисного ухилення від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування службовими особами одного з комунальних підприємств м. Харків, що реалізує діяльність з постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

Встановлено, що службові особи зазначеного підприємства з жовтня 2019 року по квітень 2020 року, не сплатили ЄСВ при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам, у результаті чого були спричинені збитки державі в особливо великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, завдяки вжитим працівниками податкової міліції заходам, внески та завдана державі шкода відшкодовані в повному обсязі в сумі понад 71 млн гривень.

В червні 2020 року до суду направлено обвинувальний акт по кримінальному провадженню за підозрою головного бухгалтера зазначеного підприємства за ч. 3 ст. 212-1 КК України.

Источник:

Новости портала «Весь Харьков»

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