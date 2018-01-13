«Конец нефтяной эры. Приходит эра Теслы» (12/01/2018)

1. Норвегия продолжит сокращать добычу нефти и газа.

Норвегия планирует сократить добычу нефти в 2018 году на 2% до 1,55 млн баррелей в день (90,2 млн кубометров) против 1,59 млн баррелей в день (92 млн кубометров) в 2017 году, следует из доклада Норвежского нефтяного директората (NPD).

Таким образом, это уже второй подряд год, когда Норвегия сокращает добычу нефти: в 2016 году ее объем составлял 1,61 млн баррелей в день (94 млн кубометров).

Объем добычи газа в Норвегии в 2017 году составил 124,2 млрд кубометров, что является рекордно высоким показателем для Норвегии.

2. Центр тяжести американского экспорта СПГ в Азию перемещается на Аляску.

Власти Аляски одобрила проект ExxonMobil по расширению СПГ-проекта Point Thomson на Северном склоне. Этот завод должен значительно увеличить мощности по сжижению газа в штате, которые сейчас представлены проектом Alaska LNG. Вообще, американские власти стали уделять значительно больше внимания Аляске с точки зрения экспорта СПГ на Азию, сообщает ресурс LNG World News.

«Alaska LNG – самый близко расположенный к Японии источник американского сжиженного природного газа со сроком доставки всего 7 дней, – отмечает президент Tokyo Gas Мичияки Хироси. – Таким образом, этот проект становится самым надежным и экономически выгодным для Японии американским поставщиком СПГ».

Alaska LNG – комплексный проект, цель которого организовать производство СПГ и его поставки из самого северного штата США на рынки Азии. Само предприятие по сжижению газа мощностью 20 млн тонн в год должны возвести на полуострове Кенай на восточном берегу залива Кука.

Стоимость всего проекта оценивается в $45-65 млрд. Помимо AGDC в нем планируют участвовать гиганты мирового нефтегаза BP, ConocoPhillips и ExxonMobil. Планируется, что СПГ-завод на Аляске начнет работать к 2023 году.

3. Нефтегазовая госкомпания Qatar Petroleum создала единственного экспортера СПГ из Катара.

Завершилось слияние двух дочерних компаний катарской государственной нефтегазовой Qatar Petroleum - Qatargas и RasGas, образованная в результате интеграции компания получила название Qatargas, и она станет единственным экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре.

4. Саудовская Аравия в феврале понизит цены на все виды поставляемой в США нефти.

Саудовская Аравия в феврале 2018 года понизит цены на все виды нефти, экспортируемые в США, второй месяц подряд, сообщила госкомпания Saudi Aramco. Наиболее значительно уменьшится цена сорта Arab Extra Light - на $0,3, снижение цен остальных сортов нефти, экспортируемых в США, составит $0,1.

Для азиатских покупателей в феврале сорта Arab Medium и Arab Heavy подешевеют на $,2.

5. Крупные инвесторы бегут из традиционной нефти, как в свое время из угля.

Некоторые крупные инвесторы и банки пересматривают свои инвестиции в нефтегазовую индустрию, которая столкнулась с неопределенностью в отношении спроса, государственным регулированием и такими прорывными технологиями, как электромобили. В этом году правительство Норвегии решит, сокращать ли инвестиции своего $1-трилионного суверенного фонда в нефтегазовый сектор. Активы страны включают многомиллиардные доли в Exxon Mobil Corp. XOM 1.96%, Royal Dutch Shell PLC, Chevron Corp. и BP BP 1.16% PLC.

6. Совет министров энергетики стран ЕC утвердил цель довести в период до 2030 года долю возобновляемых источников (ВИЭ) в энергетической структуре ЕС до 27%. Однако эта цифра расходится с предложениями профильных комитетов Европарламента.

В частности, Комитет о промышленности и энергетике считает, что долю ВИЭ к указанному году необходимо поднять до 35%. Точно такую же позицию занимает и комитет Европарламента по окружающей среде.

Голосование по предложению комитетов пройдет на пленарном заседании Европарламента уже в ближайшее время. Его одобрение даст парламентариям возможность начать переговоры со странами ЕC о необходимости добиваться именно этой цели.

7. Китай может стать крупнейшим инвестором в мировую «зеленую» энергетику.

Китай является одним из лидеров на мировом рынке возобновляемой энергетики. Помимо развитой инфраструктуры внутри страны, Поднебесная отметилась вкладом в развитие областей ВИЭ и в других государствах.

Так, согласно докладу Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), сейчас страна находится на пути к тому, чтобы стать ведущим международным инвестором в ВИЭ:

«По мере того, как глобальный переход на возобновляемые источники энергии набирает обороты, а технологии аккумуляторов и электромобилей совершенствуются, Китай ставит для себя задачу доминировать в этих секторах в глобальном масштабе, в ближайшие десятилетия».

8. У Бразилии есть все шансы стать мировым центром ветроэнергетики.

По планам властей, суммарная мощность ветровых установок достигнет в стране 19 ГВт к 2026 году. А компания Voltalia уже сейчас предлагает рекордно низкую цену на энергию ветра — $29,82 за 1 МВт*ч.

На северо-востоке Бразилии есть не только отели и дикие пляжи, но и бризы, способные вырабатывать самое дешевое электричество в мире. Французская компания по производству возобновляемой энергетики Voltalia собирается построить в Серра-Бранке сразу несколько ветровых электростанций, которые будут предлагать бразильцам электроэнергию по небывало низкой цене.

Уже сейчас общая мощность ветровых установок Бразилии достигает 11 ГВт, и страна занимает пятое место на мировом рынке ветровой энергетики. Но ее потенциал гораздо больше: постоянные ветры обеспечивают Бразилии коэффициент мощности 39% — самый высокий в мире. Поэтому планы довести мощности ветровых установок до 19 ГВт к 2026 году кажутся вполне реальными.

9. Китайская компания XCharge выходит на европейский рынок с демпинговой ценой на зарядные станции.

Производство быстрозарядных станций XCharge должно быть увеличено на фоне запланированного расширения в Германию и Францию. В 2018 году будет произведено 30 000 вместо предыдущих 10 000 зарядных станций. Xcharge смог собрать $10 млн от американского инвестора GGV Capital и еще $50 млн инвестиций в 2018 году. Среди инвесторов стартапа значится компания Samsung.

10. В Китае ученые разработали альтернативную литий-ионным батарею, которая заряжается за 5 секунд.

Группа специалистов из Чжэцзянского университета (Китай) предложила новую конструкцию катода, увеличивающую емкость и срок службы алюминий-ионного аккумулятора, более дешевой и безопасной альтернативы литий-ионной батареи. Новый аккумулятор выдерживает 250 000 циклов заряда/разряда и температуру до +120° C.

11. Стартап BYTON полностью рассекретил свой электромобиль.

Китайский стартап, Byton во главе с бывшим менеджером BMW Карстеном Брейтфельдом, представил свой первый электрокроссовер на выставке технологий CES. В дополнение к большой мощности и дальности, кроссовер SUV фокусируется на четырехуровневом автономном управлении и цифровых технологиях.

12. Hyundai сделает новый водородный кроссовер NEXO беспилотным.

Корейская автокомпания представила на CES прототип кроссовера NEXO, который поступит в продажу по всему миру в 2021 году.

В пресс-релизе Hyundai обещает представить кроссоверы с четырьмя различными двигательными установками: с классическим ДВС, а также с гибридной, электрической и водородной. В 2025 году в линейке Huyndai будет 18 экологичных моделей.

13. В Китае заработал крупнейший завод по производству солнечных окон.

Китайская компания построила крупнейший в Китае завод по производству электрогенерирующего прозрачного стекла, которые может превратить целое здание в генератор солнечной энергии.

14. В Германии за 2017 год установили 55 тыс крышных солнечных электростанций мощностью до 10 кВт.

По оценкам Федерального союза предприятий солнечной промышленности (BSW-Solar), в прошлом году в Германии было установлено около 55 тыс крышных солнечных электростанций мощностью до десяти киловатт.

15. В Польше построят солнечную станцию на 10 МВт в виде косули.

Компания Polski Solar SA объявила о строительстве солнечной электростанции мощностью 10 МВт в Нижней Силезии недалеко от города Еленя-Гура. Солнечная электростанция будет иметь вид косули.

Этот проект, осуществляемый по заказу городских властей, должен стать наглядным свидетельством роли города в том, чтобы «взять на себя руководство в поисках энергетической независимости местных общин в Польше», — сказал председатель правления компании Вилльям Буба.

16. General Motors пообещала первой в мире сделать электромобили прибыльными.

Компания General Motors намерена к 2021 году выпустить новое семейство электромобилей, которые значительно подешевеют и начнут приносить компании прибыль.

Об этом заявила инвесторам гендиректор GM Мэри Барра.

Ранее сообщалось, что GM планирует соединить в будущей линейке электромобилей собственную технологию аккумуляторов, дешевую модульную платформу и крупносерийное производство в Китае. Кроме того, будут внедрены новые системы управления аккумуляторами и теплоотвода. К 2021 г. компания планирует снизить цену элементов аккумуляторов на треть - меньше чем до $100 за киловатт-час.

17. Tesla установила абсолютный рекорд по продажам электромобилей в 2017 году.

Компания Tesla обнародовала данные о продажах автомобилей в четвертом квартале и по итогам всего 2017 года в целом.

В прошлом году Tesla отгрузила покупателям в общей сложности 101 312 автомобилей. Это на 33% больше, чем годом ранее. Если выделять только результаты последней четверти, количество поставленных на рынок автомобилей составляет 29 870 штук. Из них 15 200 составили седаны Model S и 13 120 кроссоверы Model X. Оставшиеся 1550 «лишних» машин – это как раз количество поставленных заказчикам Model 3. Также производитель отметил рост продаж на 9% в квартальном выражении и на 27% – в годовом.

Также Tesla отмечает, что за последнюю четверть 2017 года было произведено 2 425 экземпляров Model 3, их них 793 сошли с конвейера в последнюю неделю года. То есть, производителю удалось нарастить производство в 10 раз по сравнению с объемами кварталом ранее.

Источник: facebook.com

Автор: Влад Пономарь

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