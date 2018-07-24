Конфискованные автомобили на еврономерах будут раздавать бесплатно
Конфискованные автомобили на еврономерах, которые конфисковали для продажи, но не продали за три сессии торгов, бесплатно отдают.
Об этом сообщил генеральный директор электронной площадки СЕТАМ Виктор Вишнёв в интервью 112.ua.
«Таможня задерживает их за нарушения, потом идет в суд, который выносит решение о конфискации автомобиля в пользу государства. После этого авто попадает к нам на торги. Если в стране начнется масштабная кампания по конфискации автомобилей с еврономерами в связи с нарушениями таможенного режима, мы готовы к увеличению нагрузки и организации массовых продаж», — сказал он.
«Пока в судах идут только единичные процессы по автомобилям, которые нарушили таможенный режим. У нас есть практика безвозмездной передачи автомобиля другому владельцу. Во всех областях Украины созданы комиссии, в состав которых входят представители фискальной, исполнительной служб», — заявил гендиректор предприятия.
Автомобили передают учреждениям, которые по закону имеют на это право.
В частности — медицинские, социальные учреждения, воинские части, учреждения пенитенциарной системы, детские дома семейного типа, благотворительные фонды, государственные органы.
«За все время работы военным частям в АТО передали около 1 тыс машин. Но также автомобили передаются и детским домам, и медицинским учреждениям. Безусловно, комиссии чаще отдают приоритет военным. Наши военные часто испытывают недостаток транспортных средств. Часто в технике нуждаются военные части, которые находятся „на передке“, в районе активных боевых действий, причем военные берут автомобили в любом состоянии, сами их ремонтируют», — говорит Вишнёв.
13 июля народные депутаты проголосовали за основу законопроекты, которые позволят снизить акцизы на растаможку автомобилей и усилить ответственность за использование нерастаможенных авто.
Проект закона № 8487 вносит изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых авто.
Законопроект № 8488 вносит изменения в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. В частности, вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения. Кроме того, усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.