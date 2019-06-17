Конструкторське бюро “Південне” планує виготовляти ракетні двигуни в США

Ракетні двигуни КБ Південне

У ДП “Конструкторське бюро “Південне” ім. Янгеля” оптимістично оцінюють потенціал українсько-американського співробітництва в області ракетного двигунобудування і відпрацьовують плани створення в США виробництва ракетних двигунів.

Про це повідомив генеральний директор КБ “Південне” ім. Янгеля” Олександр Дегтярьов під час прес-конференції. Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Економічну правду.

Оцінюючи поточний стан розпочатого Україною в новій геополітичній ситуації діалогу з США про перегляд наповнення двостороннього партнерства в космічній сфері, Дегтярьов зазначив: “Америка без України в космосі проживе, але це не означає, що перспектив у нас немає”.

За словами Дегтярьова, загострення відносин між США і Росією спричинило політичну “неприйнятність російської присутності в американському космосі”.

В першу чергу, мова йде про російські двигуни РД-180, уточнив Дегтярьов, зазначивши: ця ситуація відкриває додаткові можливості для розвитку співпраці між Україною та США в галузі ракетного двигунобудування.

“У нас є і амбіції, і досвід, щоб замінити РД-180 на РД-815″ (новий український маршовий двигун тягою 250 тонн)”, – сказав Дегтярьов.

За словами гендиректора КБП, крім маршового РД-815, великий інтерес потенційних замовників викликає також новий український маршовий РД-870 тягою до 100 тонн.

“У наших планах — створити в США виробництво двигунів української розробки. Ми бачимо в цьому перспективи, тому що це дає багато політичних привілеїв і багато можливостей”, – зазначив Дегтярьов.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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