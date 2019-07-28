Кооперація із Таїландом дозволяє Україні запустити у серійне виробництво командно-штабний БТР-3КШ, – Гендиректор Укроборонпрому

ДК "Укроборонпром" відправив до Таїланду перший машинокомплект БТР-3КШ для ліцензійної збірки у цій країні. Про це повідомив генеральний директор Концерну Павло Букін.

"Розглядаємо цю експортну поставку як маркер поглиблення нашої співпраці із Таїландом – стратегічним партнером України у Південно-Східній Азії. Україна має серйозні перспективи у цьому напрямку і мусимо їх використовувати у своїх національних інтересах", – наголосив П.Букін.

За його словами, кілька років тому укладено рамкову угоду з уповноваженим підприємством Міністерства оборони Таїланду з виробництва БТР-3Е1, різних модифікацій і машин на його базі, а також – із забезпечення сервісного обслуговування в королівстві.

"Командно-штабна машина БТР-3КШ на базі БТР-3 є спільним проектом КБТЗ, що входить до складу Укроборонпрому, інших підприємства Концерну та приватних компаній, розроблена на замовлення командування Сухопутних військ Королівства Таїланд у кооперації із Інститутом оборонних технологій Міністерства оборони Таїланду", – повідоми очільник Концерну.

На його думку, у нинішніх умовах розширення експортних поставок є єдиною можливістю забезпечити інноваційний розвиток підприємств Укроборонпрому. "Кооперація із Таїландом дозволила Україні розширити лінійку БТР-3 і запустити у серійне виробництво абсолютно нову бойову машину світового рівня", – зауважив гендиректор.

Довідково:

БТР-3КШ є новою машиною у лінійці БРТ-3, оснащеною автоматизованою системою управління боєм, яка об‘єднує передану захищеним цифровим зв‘язком інформацію щодо місцезнаходження підрозділів, цілей та засобів вогневого ураження. Система управління боєм виводить цілісну картину на тактичні комп’ютери і дозволяє оперативно передавати бойові задачі та контролювати їх виконання.

БТР-3КШ має у своєму складі безпілотні комплекси, що дозволяє самостійно отримувати уточнену інформацію. Наразі у складі БТР-3КШ застосовуються БПЛА "Рама" від ДП "ДКБ Авіації загального призначення", що входить до складу Концерну.

До командно-штабної машини можливо інтегрувати будь-який безпілотний комплекс та легкий бойовий модуль. Характеристики високопрохідного шасі 8х8 БТР-3КШ дозволяють досягати швидкості 100 км/год із можливістю форсувати водні перешкоди.

"Київський бронетанковий завод" готовий розпочати державні випробування за участю українських військових з метою початку серійного виробництва цих машин для українського війська.

Підприємства Концерну відповідно до державного контракту, укладеного у 2017-му, мають виготовити для потреб ЗСУ іншу модифікацію бронетранспортера – БТР-3ДА у кількості 20 одиниць. Але наразі ДП "Київський бронетанковий завод" не постачає ці машини через відмову Міноборони погодити розрахунково-калькуляційні матеріали з урахуванням підвищення цін на витрати з виробництва.

Відповідний державний контракт укладено за цінами, дійсними на квітень 2017 року. Протягом 2018-го ціни на комплектувальні вироби, енергоносії та інші витрати значно збільшилися, що істотно вплинуло на вартість БТР-3ДА. Також у Міноборони не вирішено питання допуску у виробництво іноземної бронесталі. Для врегулювання спірних питань із Міноборони ДП КБТЗ звернулося до суду.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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