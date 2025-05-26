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Користування надрами: фірма екснардепа відсудила гроші за провальний аукціон

Користування надрами: фірма екснардепа відсудила гроші за провальний аукціон

Господарський суд міста Києва стягнув з державного бюджету України на користь ТОВ "Міжнародний інститут проблем управління та фінансових ризиків" ("МІПУФР") 1 млн грн внеску за участь в аукціону з продажу спецдозволу на користування надрами.

Про це свідчить рішення суду від 19 травня.

У кінці 2023 року Державна служба геології та надр України на "Прозорро.Продажі" оголосила про проведення 04.01.2024 аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами для видобування торфу родовища Мак, що знаходиться на території Володимирецького (Вараського) району Рівненської області.

2 січня 2024 року "МІПУФР" подав заявку на участь в аукціоні, сплативши оператору аукціону - ТОВ "Смарттендер" - 1 млн грн гарантійного внеску.

Переможцем аукціону стало ТОВ "Укрторф". Водночас воно було дискваліфіковане і переможцем визнали ТОВ "Міжнародний інститут проблем управління та фінансових ризиків".

У серпні 2024 року Господарський суд міста Києва визнав недійсними результати електронного аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами родовища Мак і "МІПУФР" пішов у суд з вимогою до ТОВ "Смарттендер" повернути 1 млн грн внеску.

"Смарттендер" своєю чергою повідомив, що гроші перерахував до держбюджету.

"Міжнародний інститут проблем управління та фінансових ризиків" звернувся до суду з вимогою, щоб Держгеологія повернула гроші.

Суд дійшов висновку, що відсутні будь-які правові підстави для перерахунку до держбюджету гарантійного внеску за участь в спірному аукціоні, а тому гарантійний внесок підлягає поверненню.

ТОВ "Міжнародний інститут проблем управління та фінансових ризиків" належить Олексію Чилікіну (керівник) та екснардепу Володимиру Скубенку (БЮТ, потім – Партія регіонів).

Джерело: epravda.com.ua

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