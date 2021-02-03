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Королева Елизавета II ищет помощника по ведению соцсетей

Королева Елизавета II ищет помощника по ведению соцсетей

Британская королева Елизавета II ищет специалиста по ведению соцсети Instagram.

Помимо ведения публичных аккаунтов Букингемского дворца от успешного кандидата потребуется создавать посты и видеоролики, чтобы держать всех сотрудников в курсе последних событий в королевской резиденции, информирует enovosty.com/news.

Объявление о вакансии было опубликовано на сайте The Royal Household. Зарплату Ее Величество предлагает достойную — 27 тысяч фунтов стерлингов в год плюс льготы и всяческие бонусы. Пока неизвестно, будет ли успешный кандидат проживать в Букингемском дворце или можно работать удаленно.

 

Королева Елизавета II ищет помощника по ведению соцсетей

 

Сотрудник должен будет создавать контент и разрабатывать стратегию по продвижению и поддержке важных событий и инициатив королевы Елизаветы II.

 

Также сотрудник должен иметь аналитические способности, чтобы оценивать вовлеченность аудитории и придумывать идеи будущих постов.

«Играя ключевую роль во всех внутренних коммуникациях, от ежегодных мероприятий и брифингов до разовых кампаний, вы примените творческий талант и технические знания для создания разнообразных видео, анимации и иллюстраций. Нужно иметь высшее образование и свободно владеть цифровыми технологиями, иметь опыт работы системным администратором или редактором веб-сайтов (или социальных сетей)», — сказано в сообщении Букингемского дворца.

Королева Елизавета II ищет помощника по ведению соцсетей

Отмечается, что собеседования будут проходить в феврале.

Источник: enovosty.com

 

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