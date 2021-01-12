Корветы, вертолеты, беспилотники и танки: Масштабная военная программа Украины и Турции, 30 проектов

Сотрудничество Украины и Турции в военно-технической и оборонно-промышленной сферах последнее время выведено на новый уровень. В общем партнерство в авиакосмической и оборонно-промышленной сферах включает более 30 проектов, сообщают украинские источники.

Киев и Анкара осуществили настоящий прорыв и вышли на новый уровень сотрудничества в военной, оборонной и в промышленных отраслях, резко усилив партнерство в космической, авиационной сферах, включая масштабные проекты в ОПК. Об этом украинский посол в Турции Андрей Сибига рассказал в ходе интервью Defensehere.com.

Дипломат, осведомленный в деталях сотрудничества двух стран, отдельно отметил совместные проекты двух стран по переоснащению ВСУ коммуникационным оборудованием компании Aselsan (Турция), модернизацию Украиной турецких вертолетов производства СССР, сотрудничество в строительстве авиадвигателей для турецких беспилотников и других авиационных платформ и приобретение Украиной тактических ударно-разведывательных Bayraktar ТВ2.

Кроме того, Турция планирует закупать у Украины авиационные двигатели для собственных беспилотников класса «Акынджи». Производство украинских двигателей может быть локализовано на территории Турции.

В ответ турецкие предприятия готовы разместить инфраструктуру производства беспилотников в Украине.

Дипломат также раскрыл планы сотрудничества Украины и Турции в области строительства двигателей для тяжелой бронетехники и танков, сотрудничество в создании самолетов и силовых установок с использованием одного из самых в передовых украинских предприятий «Ивченко-Прогресс».

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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