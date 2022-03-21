Кредитные каникулы в Украине: НБУ объяснил правила

Кредитные каникулы – это отсрочка уплаты долга, а не его прощение.

Национальный банк Украины разъяснил, какие исключения и условия будут иметь кредитные каникулы для заемщиков банков, в соответствии с которыми за просрочку по кредитам не будут наказываться штрафами и пеней. Разъяснение размещено на сайте НБУ

Как говорится в разъяснении Национального банка, такие изменения предусматривает закон №2120-IX. Документ внес изменения в Налоговый кодекс Украины. В результате:

снимается ответственность при просрочке по потребительскому кредиту; такое правило будет действовать на время военного положения и еще 30 дней после него;

в случае просрочки заемщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) и других платежей за просрочку;

все штрафы, наложенные после 24 февраля, должны быть списаны;

при просрочке кредита запрещается увеличение процентной ставки; исключение – случаи, когда переменная процентная ставка предусмотрена кредитным контрактом.

При этом новые правила не предусматривают отмену процентов за пользование кредитными средствами.

"Кредитные каникулы – это отсрочка уплаты долга, а не его прощение", – уточнили в НБУ.

Ранее некоторые банки еще в конце февраля добровольно ввели такие же правила для украинцев. Пока нормы распространяются на все кредитные учреждения.

По материалам: НБУ

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