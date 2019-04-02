Криптовалюта резко подорожала

2 апреля курс биткоина ненадолго достиг отметки $5 тысяч, сообщает Reuters.

На базирующейся в Люксембурге бирже Bitstamp в ходе азиатских торгов стоимость биткоина выросла на 20% - до $5 тысяч. Это самый высокий курс с конца ноября 2018 года. Позже курс снизился до $4,7 тысяч (+14%).

Другие криптовалюты, в частности Ethereum, Ripple XRP и Litecoin, также резко подорожали.

Bloomberg пишет, что суммарная стоимость криптовалют, отслеживаемых сайтом CoinMarketCap.com, менее чем за час увеличилась примерно на $17 млрд.

Что именно привело к такому росту стоимости, пока неизвестно.

Как сообщалось, биткоин сейчас переживает продолжительный спад по сравнению с пиком, который наблюдался в конце 2017 года. Тогда стоимость этой криптовалюты увеличилась до $19,8 тыс.

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