Криптовалютна компанія випадково перерахувала австралійці 10,5 мільйонів доларів

Kриптовалютна торгова платформа Crypto.com випадково перерахувала 10,5 мільйонів доларів австралійській жінці під час обробки повернення 100 доларів і не помітила помилку протягом семи місяців.

Компанія, яка заплатила голлівудській зірці Метту Деймону за те, щоб він знявся в рекламі Super Bowl під гаслом «доля сприяє сміливим», виявила, що випадково перевела статки жінці з Мельбурна Теваманогарі Манівел у грудні 2021 року, через сім місяців після того, як сталася помилка.

Crypto.com, який працює як Foris GFS в Австралії, виплатив $10,5 млн замість $100 відшкодування після того, як номер рахунку Манівела був випадково введений у поле суми платежу.

Цього року компанія подала позов у ​​Верховний суд Вікторії, а в лютому отримала дозвіл на заморожування рахунку Manivel Commonwealth Bank, але більшу частину грошей було переведено на інші рахунки, які пізніше були заморожені.

Суд дізнався, що 1,35 мільйона доларів із цих грошей було використано для купівлі будинку з чотирма спальнями в Крейгіберні на півночі Мельбурна в лютому, а право власності на це майно було передано сестрі Манівела Тілагаваті Гангадорі, яка живе в Малайзії.

Спроби вручити Гангадорі розпорядження про заморожування не увінчалися успіхом, оскільки вона ніколи не відповідала на електронні листи від адвокатів Crypto.com. Єдиним повідомленням, надісланим до суду, була відповідь на електронну пошту соліситорам Манівела, у якій говорилося «отримано, дякую».

У результаті було винесено заочне рішення щодо Crypto.com, щоб змусити Gangadory продати майно якнайшвидше, причому гроші перейшли на Crypto.com, а також відсотки в розмірі 27 369,64 доларів США та витрати.

Crypto.com відмовився коментувати справу, поки вона перебувала на розгляді суду.

Джерело: internetua.com

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