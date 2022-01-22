Криптовалюты резко подешевели на фоне падений на Уолл-стрит и предложения ЦБ РФ запретить майнинг в стране

Утром в пятницу, 21 января, курс биткоина опустился до 38,3 тысячи долларов (согласно порталу coindesk), что является минимальным уровнем с 5 августа 2021 года. За последние 24 часа (на 10:00) ведущая криптовалюта подешевела на 7%. С 10 ноября, когда курс биткоина достиг исторического максимума в 69 тысяч долларов, криптовалюта подешевела почти на 46%.

Также за прошедшие сутки резко снизилась цена альткоинов. Например, Ethereum подешевел на 9% до 2860 долларов, курс XRP и Dogecoin упал на 7,5%. Общая капитализация крипторынка за 24 часа сократилась на 7% до текущих отметок в 1,9 триллиона долларов.

Одной из причин падений биткоина является падение индексов на фондовых рынках. В четверг индекс S&P 500 упал на 1,1%, с начала года индекс потерял уже 6%. Ранее аналитическая компания Arcane Research сообщила, что корреляция курса биткоина и индекса S&P 500 достигла рекордной отметки с октября 2020 года.

Кроме того, рынок криптовалют отреагировал на публикацию 20 января Банком России доклада, в котором регулятор предложил ввести на территории России запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также на организацию этих операций. Регулятор также считает необходимым запретить майнинг цифровых активов и начать мониторить вложения россиян в криптовалюту на зарубежных торговых платформах.

ЦБ РФ в докладе отмечает, что на Россию сейчас приходится свыше 11% мировых вычислительных мощностей, используемых для майнинга биткоина: в августе 2021 года страна вышла на третье место в мире по этому показателю.

После публикации доклада неизвестный криптоинвестор вывел с крупнейшей по объемам торгов криптовалютной биржи Binance стейблкоины USDT на сумму более 83 миллионов долларов. Транзакцию обнаружил сервис Whale Alert, который отслеживает крупные перемещения криптовалюты.

В августе 2020 года президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование в РФ криптовалюты для оплаты товаров и услуг. Кроме того, в России запрещена реклама способов платежа цифровой валютой. При этом с 2021 года разрешено проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Под ЦФА понимают цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра.

Согласно прозвучавшему на Bloomberg TV в четверг, 20 января, заявлению, ФСБ России убедила главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину высказаться за полный запрет криптовалют. Bloomberg сообщает со ссылкой на два неназванных источника, что ФСБ лоббировала этот запрет, аргументировав это тем, что россияне все чаще используют трудноотслеживаемые платежи в криптовалютах для пожертвований в пользу «нежелательных организаций».

ЦБ прокомментировал сообщение Bloomberg о том, что ФСБ убедила регулятора полностью запретить операции с криптовалютами в стране. «Что касается ФСБ, Банк России давно уже говорил, что мы негативно относимся к криптовалютам. Это наша позиция. Но нам приятно, если другие ведомства поддерживают нашу позицию», — заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на пресс-конференции в четверг.

Источник: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»