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Крупнейшая страховая компания в Швейцарии отказалась работать с проектом «Северный поток — 2»

Крупнейшая страховая компания в Швейцарии отказалась работать с проектом «Северный поток — 2»

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group отказалась предоставлять услуги проекту «Северный поток — 2» из-за риска попасть под санкции США. Об этом со ссылкой на источники сообщили Reuters и Bloomberg.

У Zurich Insurance Group в США есть крупный бизнес, отметил собеседник Reuters. н добавил, что швейцарская компания была одним из 20 страховщиков, которые участвуют в проекте.

В Zurich Insurance Group отказались комментировать агентствам работу с конкретными клиентами, добавив, что компания обязуется соблюдать все санкционные правила.

Zurich Insurance Group — крупнейшая страховая компания в Швейцарии. До возможного выхода Zurich Insurance Group проект уже покинула норвежская компания Det Norske Veritas GL, которая должна была сертифицировать газопровод. Также стало известно о выходе из проекта датской инжиниринговой компании Rambøll.

Компании покинули проект после того, как США с 1 января расширили санкции против «Северного потока – 2». Теперь под ограничения попали не только организации, непосредственно занимающиеся строительством, но и те, что предоставляют участвующим в проекте судам различные услуги. Под угрозой санкций оказались страховые компании и компании, занимающиеся сертификацией, а также организации, предоставляющие услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве судах, а также их модификации или дооборудования.

Как сообщала группа ИС, Госдеп США сообщил европейским компаниям, которые причастны к строительству газопровода «Северный поток — 2», о риске новых санкций.

Источник: sprotyv.info

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