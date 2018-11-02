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Крупные банки Московии отказались кредитовать правительство

Крупные банки Московии отказались кредитовать правительство

Правительство Московии продолжает терпеть неудачи при попытке занять деньги на рынке на фоне оттока зарубежных инвесторов и нежелания крупных российских банков рисковать в преддверии санкций США.

На состоявшемся в среду аукционе Минфин вторую неделю подряд не смог реализовать весь объем облигаций федерального займа.

Инвесторам были предложены 3-летние бумаги на 15 млрд рублей и 11-летние бумаги на 5 млрд, но в бюджет удалось привлечь 17,1 млрд рублей вместо запланированных 20.

"Сюрпризом" стала неудача на аукционе коротких ОФЗ 25083, говорит директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов: эти бумаги ориентированы на российских инвесторов, тогда как зарубежные предпочитают долгосрочные ОФЗ.

Минфин смог продать только 80% выпуска, при этом пришлось предоставить скидки к рыночным ценам: доходность по итогам аукциона составила 8,25% годовых против 8,2% на закрытии торгов во вторник.

Судя по результатам, на аукцион Минфина не пришли крупные инвесторы, говорит аналитик ГК "Регион" Александр Ермак.

Российские банки, на которых возлагают надежды правительство и ЦБ, опасаются возможных санкций против госдолга, из-за которых цены госбумаг, уже просевшие на 10% с начала года, рискуют опуститься еще ниже, пишут аналитики Райффайзенбанка.

Летом рынок госдолга, откуда нерезиденты вывели 520 млрд рублей, спасали за счет пенсионных накоплений россиян - НПФ стали главными покупателями бумаг на обвале. Но их ресурсы, похоже, ограничены, равно как и возможности банков, которые покупают ОФЗ в кредит, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Отчетность банков говорит о том, что в сентябре они вложили в ОФЗ 56 млрд рублей, при этом объем госбумаг, которые на находятся в залоге по займам, сократился на 221 млрд рублей.

"То есть покупали или банки за счет РЕПО или УК за счет пенсионных средств", - делает вывод Порывай.

В результате Минфин идет к тому, чтобы третий квартал подряд провалить план привлечения долга: в апреле-июле и в июле-сентябре он смог занять около половины заявленных сумм.

План на четвертый квартал сократили на треть, до 310 млрд рублей. Однако по итогам октября удалось продать ОФЗ только на 55 млрд рублей.

"Это в два раза меньше, чем необходимо размещать ежемесячно для выполнения плана", - указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Источник: newsua.one

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Темы: банк, россия

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