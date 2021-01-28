Крупные предприятия Харьковщины перечислили в социальные фонды почти 7 миллиардов гривен

В 2020 году на Харьковщине крупные плательщики налогов уплатили 6,9 млрд. грн. единого социального взноса.

Об этом сообщила начальник Северного межрегионального управления ГНС по работе с крупными плательщиками налогов Галина Феденко.

Она отметила, что по сравнению с 2019 годом поступления ЕСВ увеличились на 258 млн. грн., или на 4%.

В частности, в декабре 2020 года от крупного бизнеса на специальный счет казначейства поступило 717 млн. грн. единого социального взноса. Это на 138 млн. грн. (на 24%) превышает уплату ноября прошлого года и на 65 млн. грн. (на 10%) больше уплаты декабря 2019 года, отметили в Северном управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС,

Также в управлении отметили, что Законом Украины от № 1072 временно освобождаются от уплаты единого налога за декабрь 2020 года и январь - май 2021года плательщики единого налога І группы. Причем эти периоды будут включаться в страховой стаж.

Были внесены изменения в п. 915 разд. VIII "Заключительные и переходные положения" Закона о ЕСВ, которыми установлен новый период, в течение которого ФЛП (кроме упрощенцев) и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, могут обратиться за списанием недоимки по ЕСВ, а также штрафов и пени до 1 марта 2021 года.

Также, согласно изменениям в законодательстве, налоговый долг плательщиков налогов- физических лиц, в том числе самозанятых лиц, который в общей сумме не превышает 6800 грн., может быть урегулирован в таком порядке: сумма налогового долга (в том числе штрафные санкции, пеня и проценты за использование рассрочки/отсрочки), которая учитывалась по таким налогоплательщикам на 1 декабря 2020 г. и осталась непогашенной на дату предоставления отсрочки, может быть отсрочена до 29 декабря 2021 года.

Отсрочка предоставляется контролирующим органом по месту учета налогоплательщика - физического лица по его заявлению, без начисления процентов, отметили в налоговой.

Кроме того, плательщику, который на 1 ноября 2020 имел налоговую задолженность и будет способен ее оплатить до 10 июня 2021, все штрафные санкции и пеня, которые были на эту задолженность начислены, должны списать после подачи заявления.

«Но эта норма не применяется к крупным плательщикам, к лицам, на которых распространяются судебные процедуры по банкротству, к лицам, по которым вступили в силу судебные решения по рассрочке (отсрочке) взыскания налогового долга, к банкам, на которые распространяются нормы Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц", к лицам, имеющим налоговый долг по таможенным платежам, а также к лицам с задолженностью по уплате санкций за нарушение законодательства в сфере ВЭД и пени», - отметили в харьковской налоговой службе.

Агентство Телевидения Новости