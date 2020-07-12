Крупные предприятия Харьковщины пополнили местные бюджеты на 1,2 миллиарда гривен

В 1 полугодии в 2020 г. крупные плательщики налогов перечислили в местные бюджеты 1 млрд. 218 млн. грн..

Об этом сообщили в региональном Управлении Офиса крупных плательщиков налогов.

Как отмечается, это на 55,4 млн. грн. (или на 4,8%) превышает индикативный показатель.

Наиболее весомым источником наполнения местного бюджета стали:

налог на доходы физических лиц - 743,6 млн. грн.;

земельный налог - 192,8 млн. грн.;

налог на прибыль предприятий - 183,0 млн. грн.;

акцизный налог на розничную торговлю подакцизными товарами - 64,2 млн. грн.;

налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, - 18,4 млн. грн.

В частности, в течение июня в 2020 г. в местные бюджеты поступило 191,8 млн. грн. платежей, из них:

119,2 млн. грн. - налог на доходы физических лиц;

56,3 млн. грн. - земельный налог;

11,5 млн. грн.- акцизный налог на розничную торговлю подакцизными товарами;

2,4 млн. грн. - налог на недвижимое имущество (не земельный участок);

1,4 млн. грн. - налог на прибыль предприятий и прочее.

Также в ведомстве сообщили о некоторых изменениях в налогообложении доходов физических лиц согласно изменений в законодательстве с 16 января 2020 года.

Теперь, в частности, в перечень объектов недвижимости, продажа (обмен) которых не может не облагаться НДФЛ, включены объекты незавершенного строительства. Кроме того, уточнено, что порядок определения базы налогообложения при обмене недвижимости – такой же, как и при её продаже.

Кроме того, изменились ставки налогообложения при продаже движимого имущества. Так, вторая продажа (обмен) в течение отчетного года легкового автомобиля, мотоцикла и/или мопеда или другого транспортного средства облагается налогом по ставке 5%. А доход от продажи (обмена) в течение отчетного (налогового) года третьего и последующих таких объектов движимого имущества облагается по ставке 18 %.

Агентство Телевидения Новости