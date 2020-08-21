Крупные предприятия Харьковщины уплатили почти 4 миллиарда гривен ЕСВ

За семь месяцев 2020 года крупные плательщики Харьковщины уплатили 3 906 млн. грн. единого социального взноса.

Об этом сообщили в Северном управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

Как сообщила начальник управления Галина Феденко, индикативный показатель был выполнен почти на 113%. Дополнительно на специальный счет казначейства поступило 447 млн. грн.

Наблюдается увеличение поступлений ЕСВ по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 151 млн. грн. (на 4%).

В частности, в июле текущего года от крупного бизнеса поступило 608 млн. грн. единого социального взноса, что превышает на 53 млн. грн. (на 9,5%) уплату аналогичного периода прошлого года и на 63 млн. грн. (11,5%) – уплату предыдущего месяца.

Также в управлении сообщили, что своевременная уплата ЕСВ гарантирует гражданам право на социальные гарантии (социальные выплаты при безработице, несчастного случая или профзаболеваний, пенсионного обеспечения и пр.)

В случае несвоевременной или не в полном объеме уплаты ЕСВ к плательщику применяются финансовые санкции, а должностные лица, виновные в нарушении законодательства, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность.

Кроме того, для частного предпринимателя одним из источников погашения долгов перед государством является личное имущество, что ставит под угрозу благосостояние семьи.

К тому же, к должникам-предпринимателям и должностным лицам предприятий должников применяются меры временных ограничений в праве выезда за границу.

Работодатель, который не платит ЕСВ, создает в будущем наемному работнику проблемы с начислением пенсии.

Агентство Телевидения Новости