Крупный бизнес Харьковщины перечислил более 210 миллионов гривен военного сбора

За 9 месяцев 2018 года предприятия, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, перечислили в государственный бюджет 210,8 млн. грн. военного сбора.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов.

Как отметила начальник управления Галина Феденко, это на 21,1 млн. грн., или на 11,1 процентов больше, чем за этот же период прошлого года.

Также необходимо отметить стабильную динамику поступлений «налога на поддержку армии» от представителей всех сфер экономики региона.

В частности, в сентябре текущего года крупным бизнесом на оборону было уплачено 24,2 млн. грн., что на 4,4 млн. грн., или на 22,3 процента больше, чем в сентябре прошлого года.

Также в Харьковском управлении напомнили, что если налоговый агент начисляет, но не выплачивает (не предоставляет) налогоплательщику доход, то военный сбор, который подлежит удержанию с такого начисленного дохода, подлежит перечислению в бюджет налоговым агентом в сроки, установленные Налоговым кодексом Украины для месячного налогового периода, т.е. не позднее 30 календарных дней, следующих за месяцем начисления дохода.

Агентство Телевидения Новости