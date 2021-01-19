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Крупный бизнес Харьковщины перечислил в Госбюджет почти 33 миллиарда гривен

Крупный бизнес Харьковщины перечислил в Госбюджет почти 33 миллиарда гривен

За двенадцать месяцев 2020 года крупные предприятия Харьковщины заплатили в Государственный бюджет 32,7 млрд. грн. налогов, из них в декабре – 3,1 млрд. грн.

Об этом сообщили в Северном управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

Как отметила  начальник Управления Галина Феденко, по сравнению с 2019 годом сумма уплаченных налогов увеличилась на 1,3 млрд. грн. (на 4,3%).

Основными бюджетоформирующими платежами в госбюджет стали:

- 15,1 млрд. грн. акцизного налога на произведенные подакцизные товары (+ 7,8%);

- 10,2 млрд. грн. налога на добавленную стоимость на произведенные в Украине товары (+2%);

- 4,4 млрд. грн. налога на прибыль предприятий;

- 1,8 млрд. грн. акцизного налога на ввезенные подакцизные товары (+ 77%);

- 0,5 млрд. грн. налога на доходы физических лиц (+ 9,6%).

Также в управлении сообщили, что Законом Украины от 01.12.2020 № 1017-IX до 1 января 2022 года:

- отсрочено обязательное применение РРО (ПРРО) для ФЛП - плательщиков единого налога ІІ - ІV групп, объем дохода которых в течение календарного года не превыщает предельного объема дохода, установленного для I группы плательшиков единого налога, кроме тех, которые ведут деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения.

- продлено применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение отдельных требований закона о использовании РРО (ПРРО).

Кроме того, отменены штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в ежедневном отчете РРО, и при отсутствии предыдущего программирования товаров в РРО (ПРРО), а также исключены нормы о так называемом «кешбэке».

 

Агентство Телевидения Новости

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