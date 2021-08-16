Крупный бизнес Харьковщины перечислил в Госбюджет почти 33 миллиарда гривен

За семь месяцев 2021 от крупных предприятий Харьковщины в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило 32,6 млрд. гривен акцизного налога с произведенных в Украине и ввезенных на таможенную территорию Украины товаров.

Об этом сообщили в Северном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными плательщиками налогов.

Как рассказал заместитель начальника Северного межрегионального управления ГНС по работе с крупными плательщиками налогов Валерий Любичев, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли более чем на 10%, или на 3 млрд. гривен.

«Наиболее весомые поступления - это акцизный налог с произведенных и ввезенных табачных изделий, удельный вес которого составляет 99%. В течение января - июля 2021 в бюджет поступило 32,2 млрд. грн. акцизного налога с произведенных и ввезенных табачных изделий. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли на 10%, или на 2,9 миллиарда гривен», - отметил налоговик.

В специальный фонд Государственного бюджета Украины за семь месяцев текущего года поступило 31,3 млн. грн. акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров, что на 57%, или на 11,4 млн. грн. больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Валерий Любичев также отметил: «Только в июле 2021 г. от крупного бизнеса в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило почти 6 млрд. гривен акцизного налога с произведенных в Украине и ввезенных на таможенную территорию Украины товаров. По сравнению с июлем прошлого года поступления выросли на 18,4%, или на 920 млн. гривен».

Кроме того, в межрегиональном управлении для производителей и импортеров табачных изделий сообщили о применении новых форм деклараций о максимально розничных ценах в связи с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов от 15.04.2021 г.. №218 «О внесении изменений в формы декларации о максимальных розничных ценах на подакцизные товары (продукцию) и Порядок составления и предоставления декларации о максимальных розничных ценах на подакцизные товары (продукцию) ».

Так Декларации подаются:

- для максимально розничных цен, которые вводятся с первого числа месяца, по форме J0208904,

- для максимально розничных цен, которые вводятся с пятнадцатого числа месяца - по форме J0207704.

Агентство Телевидения Новости