Крупный бизнес Харьковщины поддержал армию почти на 160 миллионов гривен

Почти 160 млн. грн. военного сбора уплатили в Государственный бюджет за 4 месяца 2019 года крупные предприятия Харьковщины.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС.

По данным налоговиков, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то поступления военного сбора увеличились на 21 млн. грн. (на 15,4%).

Только в апреле текущего года крупный бизнес уплатил 44 млн. грн. военного сбора.

В пресс-службе налоговой отметили, что уплата военного сбора увеличилась по сравнению с апрелем 2018 года на 6,7 млн. грн. (на 18%).

Агентство Телевидения Новости