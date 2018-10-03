Крупный бизнес Харьковщины пополнил госбюджет более чем на 12 миллиардов гривен

За январь-сентябрь 2018 года от предприятий, которые находятся на обслуживании в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, в Государственный бюджет поступило 12 млрд. 675 млн. грн.

Об этом сообщила начальник управления Галина Феденко, передает пресс-служба налоговиков.

В разрезе основных бюджетоформирующих налогов в Государственный бюджет поступило:

- 7 млрд. 862 млн. грн. акцизного налога,

- 2 млрд. 947 млн. грн. налога на добавленную стоимость,

- 1 млрд. 190 млн. грн. налога на прибыль предприятий,

- 259 млн. грн. налога на доходы физических лиц (в части, которая платится в госбюджет).

В частности, в течение сентября текущего года крупный бизнес Харьковского управления в Государственный бюджет уплатил 1 млрд. 889 млн. грн.

По сравнению с сентябрем прошлого года поступления выросли на 332 млн. грн., или на 21,3%, в т.ч. по акцизному налогу - на 196 млн. грн. (или на 18%), по налогу на добавленную стоимость - на 65,4 млн. грн. (или 16,4%), по налогу на прибыль предприятий - на 8,6 млн. грн. (или на 50,5%), по налогу на доходы физических лиц (в части, которая платится в госбюджет) - на 7,5 млн. грн. (или на 29,1%).

Агентство Телевидения Новости