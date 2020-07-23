Крупный бизнес Харьковщины уплатил в местный бюджет 1,2 миллиарда гривен

В 1 полугодии в 2020 г. крупные плательщики налогов перечислили в местный бюджет 1 218 млн. грн. Это на 55,4 млн. грн., или на 4,8% превышает индикативный показатель. Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

Наиболее весомым источником наполнения местного бюджета стали: налог на доходы физических лиц - 743,6 млн. грн.; земельный налог - 192,8 млн. грн.; налог на прибыль предприятий - 183,0 млн. грн.; акцизный налог на розничную торговлю подакцизными товарами - 64,2 млн. грн.; налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, - 18,4 млн. грн.

В частности, в июне 2020 г. в местный бюджет было уплачено 191,8 млн. грн.

Также в ведомстве сообщили о внесении изменений в Порядок заполнения и предоставления налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога были согласно приказа Минфина от 26.05.2020 № 241 (вступил в силу 01.07.2020).

При этом, форма № 1ДФ не изменилась. Приказом № 241 внесены изменения только в Приложение, утвержденное Приказом Минфина от 13.01.2015 № 4.

Так в Разделе 1 «Справочник признаков доходов физических лиц» действующие названия признаков доходов привели в соответствие с нормами Налогового кодекса Украины.

Новые признаки доходов поделили обобщенные признаки на конкретные: обобщенный признак 153 «Основная сумма возвратной финансовой помощи, предоставленной плательщиком налога другим лицам, которая возвращается ему, основная сумма возвратной финансовой помощи, получаемая плательщиком налога» разделили на два: 153 и 197.

Обобщенный признак 106 «Предоставление имущества в лизинг, аренду или субаренду» поделили на три: 106, 195 и 196.

С признака 125 «Пенсионные взносы, страховые взносы (премии) за плательщика налога, уплаченные работодателем-резидентом» убрали слова о взносах по договорам долгосрочного страхования жизни.

Признак 128 «Социальные выплаты из соответствующих бюджетов» изложили в новой редакции.

Впервые новые признаки доходов будут применяться за 3 квартал 2020 г.

Агентство Телевидения Новости