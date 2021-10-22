Крупный бизнес Харьковщины увеличил поступления в местный бюджет в 1,5 раза

На Харьковщине за девять месяцев 2021 года крупные плательщики налогов перечислили в местный бюджет 1 млрд. 836 млн. гривен.

Об этом сообщили в Северном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными плательщиками налогов.

«Это на 664 млн гривен, или на 57% превышает поступления аналогичного периода прошлого года», - отметила начальник межрегионального управления Галина Феденко.

За январь - сентябрь текущего года от крупного бизнеса поступило:

850 млн. грн. налога на доходы физических лиц (+ 26%);

812 млн. грн. налога на прибыль предприятий (больше в 2,3 раза);

128 млн. грн. земельного налога (+ 31%);

21 млн. грн. акцизного налога с розничной торговли подакцизными товарами (+13,6%);

более 7 млн. грн. налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (+51%).

Кроме того, в Северном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными плательщиками налогов сообщили, по каким активам физического лица, полученным до 01.01.2021, не осуществляется начисление и уплата сбора по одноразовому (специальному) добровольному декларированию. Это:

1. активы (кроме указанных в подпунктах 2 и 3) стоимостью не более 400 тыс. грн.;

2. недвижимое имуществое на территории Украины, которое на дату завершения периода Декларирования принадлежало физическому лицу на праве собственности (в том числе общей совместной или общей долевой собственности) в объеме:

а) объекты жилой недвижимости:

квартира/квартиры, общая площадь которой/которых не превышает в совокупности 120 кв.м, или имущественные права, подтвержденные соответствующими документами на такую квартиру или квартиры в многоквартирном жилом доме незавершенного строительства;

жилой дом/жилые дома, зарегистрированный/зарегистрированные в установленном порядке в Украине, общая площадь которого/которых совокупно не превышает 240 кв.м, или жилой дом незавершенного строительства или дома незавершенного строительства, общая площадь которого/которых совокупно не превышает 240 кв.м., при условии наличия у такого физического лица права собственности на земельный участок соответствующего целевого назначения;

б) объекты нежилой недвижимости - нежилые дома некоммерческого назначения и/или нежилые дома незавершенного строительства некоммерческого назначения, общая площадь которых не превышает 60 кв.м;

в) земельные участки, совокупный размер которых по каждому отдельному участку не превышает нормы бесплатной передачи, определенной ст. 121 Земельного кодекса Украины (2 Га);

3. одно транспортное средство личного некоммерческого использования (кроме транспортного средства, предназначенного для перевозки 10 и болем человек, включая водителя, легкового автомобиля с рабочим объемом цилиндров двигателя не менее 3 тыс. куб. см и/или среднерыночной стоимостью более 400 тыс. грн., мотоцикла с рабочим объемом цилиндров двигателя более 800 куб. см, самолета, вертолета, яхты, катера), право собственности на который было зарегистрировано в соответствии с законодательством Украины по состоянию на дату завершения периода Декларирования.

Агентство Телевидения Новости