Крупный бизнес Харьковщины заплатил более полумиллиарда гривен военного сбора

В 2021 году предприятия Харьковщины заплатили в бюджет 556 миллиардов гривен военного сбора.

Об этом сообщил заместитель начальника Межрегионального управления Валерий Любичев, передает Северное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными плательщиками налогов.

«По итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом поступления военного сбора выросли почти на 12%, или на 58 млн гривен. В частности, в декабре прошлого года поступило 60 млн гривен этого сбора, что на 11 млн гривен (на 22,5%) превышает поступления ноября 2021 года, а также на 10 млн гривен (на 20%) превышает поступления декабря 2020 года», — отметил Валерий Любичев.

Также в межрегиональном управлении сообщили, что налогоплательщик, который обучается на военной кафедре учебного заведения и является соискателем профессионального военного образования, имеет право на налоговую скидку, то есть на уменьшение налогооблагаемого дохода на сумму расходов, понесенных им в пользу учебного заведения на военной кафедре.

Основания для начисления налоговой скидки с указанием конкретных сумм необходимо отразить в годовой налоговой декларации, которую следует подать в налоговые органы по своему налоговому адресу, не позднее 31 декабря следующего за отчетным года.

Понесенные расходы должны быть подтверждены соответствующими платежными и расчетными документами (квитанциями, фискальными или товарными чеками, прибыльными кассовыми ордерами, копиями договоров, идентифицирующих продавца товаров (работ, услуг) и их получателя. В указанных документах обязательно должна быть отражена стоимость таких товаров (работ, услуг) и сроки их продажи (исполнения, предоставления).

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