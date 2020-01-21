Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:38
Просмотров: 197

Крупный завод под Харьковом резко увеличил производство

Крупный завод под Харьковом резко увеличил производство

Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Харьковская обл.) в 2019 году увеличил переработку нефтяного сырья на 4,1% (на 18,7 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 472,7 тыс. тонн. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Завод в 2019 году увеличил производство бензина по сравнению с 2018 годом на 14,6% (на 19 тыс. тонн) – до 149,1 тыс. тонн, дизтоплива – на 3,8% (на 3,2 тыс. тонн), до 88,3 тыс. тонн, мазута – на 23,3% (на 7,3 тыс. тонн), до 38,6 тыс. тонн.

Загрузка мощностей ШГПЗ за прошлый год составила 51,6% против 49,5% в 2018-м.

Справка SQ. Завод входит в структуру "Укргаздобычи". Она эксплуатирует также Яблуновское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Из Харькова можно будет «в два счета» добраться до Одессы
Сегодня 08:52    59
Харьковчане так и не увидели перерасчета за тепло
Сегодня 08:33    108
На харьковском вокзале задержан таможенник (ФОТО)
Сегодня 08:06    88
Украина опустилась в рейтинге инновационных экономик Bloomberg
Сегодня 07:19    68
В Харькове предупреждают о появлении нового вида наркотиков
Сегодня 07:10    181
В Харьковской области резко вырос уровень заболеваемости на грипп и ОРВИ
Сегодня 06:42    78
В Харькове нашли опасный творог
Сегодня 06:21    272
Привіз з війни: у Харкові у ветерана АТО вилучили понад 400 боєприпасів. ФОТО
Сегодня 06:04    106
В Каразинском университете состоится лекция о подземельях Харькова
Сегодня 05:55    128
ООН зафіксувала найнижче зростання світової економіки за десять років
20.01.2020 08:35    92
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 