Крупный завод под Харьковом резко увеличил производство

Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Харьковская обл.) в 2019 году увеличил переработку нефтяного сырья на 4,1% (на 18,7 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 472,7 тыс. тонн. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Завод в 2019 году увеличил производство бензина по сравнению с 2018 годом на 14,6% (на 19 тыс. тонн) – до 149,1 тыс. тонн, дизтоплива – на 3,8% (на 3,2 тыс. тонн), до 88,3 тыс. тонн, мазута – на 23,3% (на 7,3 тыс. тонн), до 38,6 тыс. тонн.

Загрузка мощностей ШГПЗ за прошлый год составила 51,6% против 49,5% в 2018-м.

Справка SQ. Завод входит в структуру "Укргаздобычи". Она эксплуатирует также Яблуновское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.

Источник: sq.com.ua

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