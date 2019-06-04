Кто должен платить налог на аренду жилья?

Сегодня много желающих сдать свою жилую недвижимость в аренду. Но любая деятельность, приносящая дополнительный доход, является для налоговой службы поводом проявить к вам интерес. В данном материале мы рассмотрим порядок налогообложения в Украине на текущий год и ответим на вопрос, в каких случаях плательщиком является владелец жилья, а в каких — арендатор. Провести подсчет ориентировочной суммы налога можно на https://novebti.ua/calc.

Чем регулируется вопрос аренды недвижимости в Украине?

В Гражданском кодексе написано, что владелец имеет право использовать свое жилье и другое имущество для любых целей. Однако, сдача жилой недвижимости в аренду также регулируется Налоговым кодексом, согласно которому все доходы физических лиц должны облагаться налогом.

Обязательными платежами являются:

- налог на доходы — унифицированная ставка, которая, согласно ст. №167 Налогового кодекса Украины, насчитывает 18% денежных средств физлица за отчетный период.

- военный сбор — взимается при каждой выплате доходов в размере 1,5% (п. 16.1, подраздел 10, р. XX).

Для того чтобы официально зафиксировать договоренность между арендатором и арендодателем, используют договор. Этот документ является подтверждением того, что владелец передает свою недвижимость временному пользователю на определенный срок для проживания за плату. Наниматель оплачивает проживание каждый месяц или в сроки, установленные собственником.

Взаимоотношения сторон договора, размеры арендной платы и определение суммы дохода не регулируются Государственной фискальной службой. Определить стоимостное выражение недвижимого имущества можно самостоятельно или обратившись за экспертной оценкой к профессионалам.

Кто должен платить налоги за аренду недвижимости?

На основании ст. №170 Налогового кодекса, порядок налогообложения при сдаче недвижимости в аренду зависит от того, представляет арендатор юридическое или физическое лицо.

Например:

1. Если вы предоставляете свое жилье в распоряжение юридическому лицу или частному предпринимателю, то они будут выступать в роли налоговых агентов. Это значит, что арендатор будет платить налоги в бюджет вместо вас. Он обязуется вести налоговый учет и подавать отчетность (форма №1 ДФ). В результате вы получаете чистую прибыль, с уже перечисленным за вас налогом и военным сбором.

2. В случае сдачи недвижимости физическому лицу, ответственным за уплату налогов будет владелец-арендодатель. Вам необходимо будет самостоятельно начислять 18% от дохода в бюджет и отчитываться перед Государственной фискальной службой о дополнительном источнике заработка в налоговой декларации.

Согласно правилам Налогового кодекса Украины, подавать декларацию за отчетный год с копиями платежек необходимо по месту прописки до 1 мая текущего года. Кроме того, четыре раза в год, в течение 40 календарных дней после отчетного квартала, плательщик обязуется производить оплату. Для этого нужно подсчитать доходы от аренды недвижимости и рассчитать общую сумму налога (НДФЛ + военный сбор).

Важно помнить, что в процессе удостоверения договора на аренду своего жилья, нотариус обязан перенаправить в налоговую всю необходимую информацию. Если он не сообщит о заключенном соглашении, то понесет ответственность за нарушения порядка и сроков представления налоговой отчетности.

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