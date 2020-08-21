Квартальная выручка Alibaba превзошла прогнозы

Alibaba Group Holding Ltd отчиталась о выручке выше прогнозов, так как ключевой бизнес онлайн-ритейлера продолжил пользоваться повышенной популярностью у покупателей даже после смягчения ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Выручка выросла до 153,75 млрд юаней ($22,22 млрд) за квартал, закончившийся 30 июня, по сравнению с 114,92 млрд юаней годом ранее.

Аналитики ожидали выручку на уровне 147,77 млрд юаней, согласно данным IBES от Refinitiv.

Источник: internetua.com/

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