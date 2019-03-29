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Куда отправили харьковские двигатели (ФОТО)

Куда отправили харьковские двигатели (ФОТО)

Все электрические двигатели для троллейбусов "Богдан" производят на харьковском ГП "Завод "Электротяжмаш".

Об этом сообщили в корпорации "Богдан Моторс" (Киев). Такая кооперация позволила компании перейти на замкнутый цикл производства.

В компании напомнили, что "Богдан" в 2018 г. подписал соглашение с "Электротяжмашем" для выполнения программы импортозамещения. Харьковские специалисты с "нуля" запустили производство электродвигателей для троллейбусов.

Справка SQ. "Богдан Моторс" в 2019 г. выиграл тендеры на поставку троллейбусов в Киев, Харьков и Сумы в рамках программы "Городской общественный транспорт в Украине", которая финансируется за счет средств Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Эти города получат современный низкопольный транспорт с электродвигателями харьковского госпредприятия.

Куда отправили харьковские двигатели (ФОТО)

Куда отправили харьковские двигатели (ФОТО)

Куда отправили харьковские двигатели (ФОТО)

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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