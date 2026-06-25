Куда перейти с 1С: актуальные бухгалтерские программы в Украине

Еще несколько лет назад большинство украинских компаний практически безальтернативно использовали 1С или решения на ее основе. Однако рынок меняется: бизнес все чаще ищет современные, безопасные и более удобные системы учета. Причин несколько - переход в облако, потребность в автоматизации, регулярные изменения законодательства, а также желание избавиться от зависимости от устаревших платформ.

Сегодня украинские предприниматели выбирают не просто бухгалтерскую программу, а полноценную экосистему для работы компании: с отчетностью, складом, банкингом, зарплатой, электронным документооборотом и удаленным доступом.

Почему бизнес отказывается от 1С и BAS

Главная проблема старых систем - сложность поддержки. Для обновлений, настройки или доработок часто требуется отдельный специалист. Кроме того, локальные решения привязывают компанию к конкретному компьютеру или серверу, а это неудобно для удаленной работы.

Еще один важный фактор - стоимость владения. Сюда входит:

покупка лицензии,

оплачивата сопровождения,

обновления,

услуги программистов.

В итоге даже небольшому бизнесу обслуживание системы обходится значительно дороже, чем кажется на старте.

Современные облачные сервисы предлагают другой подход:

работа через браузер, автоматические обновления, резервное копирование данных, быстрый доступ из любой точки мира.

Какие программы выбирают в Украине вместо 1С

Dilovod

Один из самых заметных украинских онлайн-сервисов для бухгалтерии и управленческого учета. Система Dilovod подходит ФЛП, интернет-магазинам, небольшим компаниям и бухгалтерским отделам.

Программа позволяетвести учет

продаж,

расходов,

товаров,

зарплаты,

а также работать с банковскими выписками и подавать отчетность в электронном виде. Большое преимущество - отсутствие необходимости устанавливать программу на компьютер: все работает в облаке.

Dilovod особенно интересен компаниям, которые хотят быстро перейти с 1С без сложного внедрения и постоянной технической поддержки.

Дебет Плюс

Эта система чаще используется предприятиями с более сложной структурой учета: коммунальными организациями, бюджетными учреждениями и производственными компаниями.

Программа ориентирована на глубокую автоматизацию процессов и может внедряться под конкретные задачи бизнеса. Среди возможностей - кадровый учет, работа с основными средствами, налоговая отчетность и складской учет.

Однако такие решения обычно требуют более длительного внедрения и обучения персонала.

SmartFin и другие облачные сервисы

В последние годы активно развиваются компактные онлайн-платформы для малого бизнеса и ФЛП. Их преимущество - простой интерфейс и минимальный порог входа. Многие предприниматели выбирают такие решения, если им не нужен сложный производственный или управленческий учет.

Как правило, подобные сервисы позволяют автоматизировать выставление счетов, работу с налогами, ПРРО и банковскими операциями.

На что обратить внимание при переходе

Перед сменой программы важно оценить не только стоимость, но и реальные потребности компании. Для небольшого бизнеса критичны простота и скорость работы, а для крупных предприятий - интеграции, гибкость и масштабируемость.

Также важно заранее продумать перенос данных. Многие компании откладывают переход именно из-за страха потерять историю операций или нарушить рабочие процессы. На практике современные сервисы предлагают инструменты импорта данных и помощь при миграции.

Еще один фактор - поддержка законодательства Украины. Хорошая бухгалтерская система должна быстро адаптироваться под изменения налоговых форм и правил отчетности.

Что в итоге

Украинский рынок бухгалтерского софта постепенно меняется. Если раньше компании выбирали программы «по привычке», то сегодня бизнес смотрит на удобство, скорость работы и независимость от сложной инфраструктуры.

Универсального решения для всех не существует: одним компаниям подойдет легкий облачный сервис, другим - комплексная ERP-система. Но тенденция очевидна: бизнес все активнее переходит на современные украинские платформы с автоматическими обновлениями, онлайн-доступом и интеграцией с цифровыми сервисами.

Главное при выборе - ориентироваться не только на функциональность, но и на то, насколько программа действительно упрощает ежедневную работу бухгалтерии и компании в целом.

Сравнительная характеристика популярных бухгалтерских программ в Украине

Программа Формат работы Для кого подходит Основные преимущества Особенности Dilovod Облачный сервис ФЛП, малый и средний бизнес Простой интерфейс, онлайн-доступ, автоматические обновления, электронная отчетность Не требует установки на компьютер Дебет Плюс Локальная и серверная версия Производственные компании, бюджетные организации Глубокая автоматизация учета, широкий функционал Требует более сложного внедрения и настройки SmartFin Облачный сервис ФЛП и небольшой бизнес Быстрый старт, удобная работа с отчетностью и банкингом Подходит для базовых задач учета BAS Локальная/серверная система Средний и крупный бизнес Гибкость, большое количество модулей и интеграций Часто требует сопровождения специалистов

При выборе бухгалтерской программы важно учитывать не только текущие задачи компании, но и перспективы роста бизнеса. Для небольших компаний и ФЛП обычно достаточно облачных сервисов с базовым набором инструментов, тогда как крупным предприятиям могут понадобиться комплексные системы с расширенными возможностями автоматизации.