Кухня у скандинавському стилі. Які вибрати аксесуари

Кухня в скандинавському стилі повинна поєднувати дві якості: зручність і функціональність. Вони домінують над кожним елементом скандинавського кухонного обладнання: від вбудованих меблів, побутової техніки до аксесуарів. Нам добре на кухні у скандинавському стилі за рахунок її мінімалізму, яскравих барв та гармонії.

Кухня у скандинавському стилі

При облаштуванні кухні в скандинавському стилі ми прагнемо досягти досить мінімалістичного інтер'єру. Він має бути функціональним, але легким та природним. Скандинавська кухня буде обладнана тільки необхідною побутовою технікою, тобто тією, якою ми реально користуємося. Крім того, тут переважатимуть яскраві кольори. Стіни та меблі зазвичай пофарбовані в білий колір, а стільниці мають натуральні відтінки дерева. Також характерні відкриті полиці. Часто можна зустріти кухонний рейлінг, що висить по всій довжині стіни, на який вішаються необхідні аксесуари. Все доповнюється ретельно підібраними аксесуарами у мінімалістському стилі. Будь-яка кухня на вибір має свої переваги, але цей стиль вас не залишить байдужими точно.

Скандинавські кружки та чашки

Кружки та чашки у скандинавському стилі відрізняються винятковою простотою. Вони мають дуже мінімалістичні прикраси чи навіть позбавлені їх. Кружки мають просту форму, іноді у них навіть немає ручок. Вибираючи кольори посуду для скандинавської кухні, зупиніть свій вибір на холодних відтінках. Ідеально підійдуть сині, сірі чи білі чашки. Чорні чи коричневі чашки можуть стати сильнішим акцентом. Так що вибирайте базові кольори та природні кольори землі.

Контейнери для кухні у скандинавському стилі

У скандинавській кухні переважають організованість та порядок. Тут усе має своє місце, де все має бути, - правильно посортовано. Продукти харчування також потребують правильного зберігання. Саме тому в скандинавській кухні ми так часто зустрічаємося з різними видами харчових контейнерів. Кухонні ємності, які підкреслять скандинавський стиль нашої кухні, мають бути виготовлені з металу чи кераміки. Їхнім характерним елементом є дерев'яна кришка, часто з бамбука. У контейнерах на кухонному столі ми можемо зберігати, наприклад, каву, чай і цукор – продукти, які нам потрібні щодня. Адже скандинавська кухня має бути максимально функціональною та зручною у використанні.

Дерев'яні аксесуари для кухні у скандинавському стилі

Скандинавський стиль нерозривно пов'язаний з природою. Тому матеріал, який так часто фігурує у ньому, – це дерево. На скандинавській кухні не може не бути дерев'яних аксесуарів. Основою є дерев'яний рюкзак, качалка, лопатки для смаження або бамбукова дошка. Однак, якщо ви хочете чогось оригінальнішого, шукайте дерев'яні млини для спецій або навіть дерев'яний посуд. Вони створять неповторну атмосферу на кухні, і в той же час будуть міцними, а отже, дуже практичними. Таким чином, вони становлять квінтесенцію скандинавського стилю.

Дротяні кошики для фруктів

Дротові кошики для фруктів — ще один елемент, який часто зустрічається в скандинавській кухні. Фрукти, що зберігаються в них, добре провітрюються, і в той же час можуть стати ще однією прикрасою нашої кухні. Дротові кошики різної форми, наповнені різнокольоровими фруктами, красиво виглядатимуть на кухонному столі і додадуть теплих природних фарб у необроблений декор.

Ви знайдете фруктові кошики у багатьох версіях. Чорний або білий буде найкращим вибором для скандинавської кухні. Якщо ви хочете створити трохи більш затишну атмосферу на своїй кухні, ви можете вибрати дротяні кошики для фруктів з полотняними мішечками.