Курс биткоина обновил максимум с мая 2018 года

Курс биткоина в воскресенье, 17 июня, поднялся выше отметки в $9 тысяч, что произошло впервые с мая 2018 года. Согласно данным CoinDesk, стоимость криптовалюты 16 июня достигала $9 385. В понедельник биткоин торгуется на уровне $9 141,17.

Биткоин подорожал более чем на 22% за последние 30 дней и на 142% с начала 2019 года, пишет MarketWatch. Тем не менее, курс криптовалюты по-прежнему существенно ниже пиковых уровней, отмеченных в конце 2017 года, когда он был близок к $20000.

Другие криптовалюты также дорожают: курс эфира (Ethereum) поднялся в понедельник на 1%, Bitcoin Cash (BCH) - на 1,6%.

Поддержку рынку в последние дни оказывают ожидания запуска американской компанией Facebook собственной криптовалюты. По данным The Wall Street Journal, операторы платежных систем Visa Inc., Mastercard Inc. и PayPal Holding Inc., а также Uber Technologies Inc. и ряд других крупных компаний поддержали криптовалюту, которую Facebook планирует представить в ближайшее время и запустить в следующем году.

Как ожидается, криптовалюта Facebook - Libra - сможет использоваться для осуществления покупок во всем интернете, не только в соцсети.

Напомним, котировки криптовалюты начали существенно расти в начале мая. А во вторник ее курс превысил $8 тысяч впервые за десять месяцев. Эксперты отмечали, что укрепление может быть связано с увеличением интереса к биткоину со стороны институциональных инвесторов.

Ранее в феврале этого года биткоин установил исторический рекорд по самому длинному периоду снижения цены за десять лет своего существования.

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